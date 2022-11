Od začiatku sa pri nej cítite čudne. Tu je 7 znamení, že pri sebe máte “temnú” osobu

Ľudia sú rôzni a počas bežného dňa stretnete kohokoľvek. Určite sa vám už ale niekedy stalo, že pri niekom ste sa z nejakého nevysvetliteľného dôvodu cítili čudne už od prvej chvíle. Prečo je to tak? Možno ste pri sebe mali “temnú” osobu, ktorej by ste určite nemali dôverovať, a od ktorej by ste sa mali držať čo najďalej. Vo vašom živote vám totiž môže narobiť veľa škody.

Ako takúto “temnú” osobou spoznáte? Portál The Minds Journal popísal nasledovných 7 znamení.

#1 Títo ľudia milujú klebetiť o druhých. Môžete tak mať istotu, že akonáhle sa im otočíte chrbtom, to isté hovoria aj o vás.

#2 Títo ľudia sú tiež patologickými klamármi. Už niekoľkokrát ste ich prichytili pri klamstve. Paradoxom je, že keď sa tak stane, snažia sa spraviť blázna ešte oni z vás.

#3 Ak máte vo svojom živote “temnú” osobu, ktorá s vami určite nemá žiadne dobré úmysly, môžete mať istotu, že bude robiť všetko preto, aby vás akýmkoľvek spôsobom zmanipulovala.

#4 Tento človek veľmi často mení okruh svojich priateľov. Pri nikom totiž práve kvôli svojej hroznej povahe nevydrží dlho.

#5 Opakovane prekračuje hranice, ktoré ste si stanovili. Každý z nás má nejaké hranice, no keď ich predostriete tejto osobe, nedočkáte sa ich rešpektovania — práve naopak. Spraví čokoľvek preto, aby vás nejakým spôsobom presvedčila o tom, že vaše hranice sú absolútne nemiestne a neprimerané.

#6 Takíto ľudia doslova milujú drámy — priam ich napĺňajú elánom a doslova až nejakou vášňou či radosťou. Čím je dráma väčšia, tým je ich záujem väčší. Samozrejme sa neštítia ani tieto drámy “nenápadne” vyvolávať.

#7 Vždy sa hrajú na obeť. Nech vám urobia čokoľvek, môžete mať istotu, že to otočia proti vám. Nikdy sa nezameriavajú na to, čo spravili, ale na to, ako na to reagujete.