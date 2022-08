Neignorujte ich. Toto je 7 nenápadných signálov, že vaše duševné zdravie sa zhoršuje

Žijeme v dobe, kedy je udržanie si dobrého duševného zdravia hotovým bojom. Každý z nás ho síce môže vyhrať, avšak nebude to zadarmo. Vyžaduje si to nielen každodennú snahu, ale v prvom rade pripustenie si toho, že niečo nie je v poriadku.

Ako to zistiť? Portál Learning Mind popísal 7 nenápadných signálov, že vaše duševné zdravie sa zhoršuje.

#1 Vaša produktivita klesla

Baví vás vaša práca, no vidíte, že toho urobíte oveľa menej ako kedysi? Spočiatku si možno poviete, že je to “len” únava, dajte si ale pozor. Môže ísť aj o jeden z prvých príznakov toho, že niečo nie je v poriadku, a s vašou mysľou sa niečo deje.

#2 Nevysvetliteľné zdravotné problémy

Dnes už nikto nepochybuje o tom, že naše duševné a fyzické zdravie sú ako prepojené nádoby. Keď sa kazí jedno, kazí sa aj druhé. Preto sa nečudujte, ak začnete mať nejaký zdravotný problém (napr. nevysvetliteľné bolesti, problémy s trávením, dlhodobé teploty, opakujúce sa zápaly a pod.), s ktorých pôvodom sa budú trápiť aj lekári. Pokojne totiž môže ísť o to, že zabrať dostáva vaša psychika.

#3 Vyhľadávanie adrenalínu

Pozorujete na sebe, že zrazu máte až príliš radi adrenalín? Pripúšťate si, že zrazu jazdíte nebezpečnejšie ako inokedy, alebo vyhľadávate adrenalínové športy či vkuse pozeráte horory? Toto môže znamenať, že hľadáte situácie, kedy cítite aspoň niečo, nie obvyklú prázdnotu.

#4 Trápia vás závraty

Keď sa vaše duševné zdravie zhorší, môžete začať pociťovať závraty. Dôvodom je fakt, že úzkosť, panika či stres môžu spôsobiť narušenie krvného toku. Takisto môžu ovplyvniť množstvo kyslíka, ktoré prúdi do vášho mozgu. Toto všetko môže viesť k týmto nepríjemným stavom.

#5 Utiahli ste sa do seba

Nejde o to, že by ste druhých prestali mať radi, to určite nie. Jednoducho len aktuálne nemáte silu ani energiu odpovedať na ich otázky. Možno by ste ich pomoc aj uvítali, avšak beriete to tak, že by ste ich zaťažovali. Tak ste sa radšej utiahli do seba, a stal sa z vás skôr samotár.

#6 Máte problémy so spánkom

Spánok je skvelým indikátorom ako nášho fyzického, tak i psychického zdravia. Keď s ním niečo nie je v poriadku, je isté, že niečo nie je v poriadku ani s vami. Ak vás preto trápi nespavosť, často sa v noci budíte alebo ráno nedokážete vstať z postele, príčinou môže byť aj to, že vaše duševné zdravie sa zhoršuje.

#7 Nie ste sami sebou

Pozeráte sa na seba do zrkadla a viete, že z vás naňho hľadí osoba, ktorú viac nespoznávate. Stali ste sa úplne iným človekom, na nič nemáte energiu ani náladu, nič vás nebaví, nedokážete nájsť žiadnu motiváciu. Nezabúdajte však, že to, že si to dokážete priznať, je síce prvým, avšak obrovským krokom vpred.