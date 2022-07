Dnes nastane superspln Mesiaca. Týmto 3 astrologickým znameniam prinesie rázne zmeny

Prečo v dnešný deň hovoríme o supersplne Mesiaca? Tento spln je ním preto, že jeho obežná dráha ho priblíži k Zemi bližšie, ako ktorýkoľvek iný spln. Tento bude teda za celý rok 2022 najväčší, najjasnejší a najsilnejší.

Niet sa preto čo čudovať, že jeho vplyv pocíti každý. Ako ale uvádzajú Elite Daily a Bustle, najsilnejšie zapôsobí na tieto 3 astrologické znamenia.

Baran

Pripravte sa na to, že vaša kariéra naberie nečakané obrátky. Vplýva na to pracovitosť a dravosť Kozorožca, ktoré vás pod vplyvom tohto splnu prinútia pracovať na svojom úspechu. Nebuďte tiež prekvapený, keď sa vo vašom živote objaví niečo, čo ste sa pokúšali “pochovať” alebo skryť — nastal čas postaviť sa tomu a konečne to vyriešiť. Čokoľvek, na čom teraz začnete pracovať, obstojí v skúške časom — na vybudovanie pevných základov tomu ale vo svojom živote musíte urobiť priestor. Dobrou správou je, že oheň, ktorý je vaším elementom, vám pomôže spáliť to, čo vám už neslúži, a vytvoriť tak priestor na niečo nové a lepšie.

Rak

Spln v Kozorožcovi vnesie svetlo do vašej oblasti vzťahov. Ako každému Rakovi vám záleží na budovaní pevných, až “vzduchotesných” vzťahov s ostatnými, niekedy je ale potrebné niečo pustiť, aby vzťah prežil. Okrem toho môžete mať už dlhšiu dobu pocit, že vaše pocity nie sú v súlade s vašimi činmi — a toto je potrebné napraviť. Vyčleňte si čas na sebareflexiu a len pre seba, uvedomíte si veci, ktoré posunú váš život opäť ďalej.

Kozorožec

Toto znamenie pocíti tento spln, samozrejme, najsilnejšie. V poslednom období ste doslova pochovali niektoré časti seba — je ale načase, aby ste ich opäť “oslobodili”. Zrejme za sebou máte neľahké obdobie, ktoré vo vašom podvedomí vybudovalo isté limitujúce presvedčenia, je ale čas na to pustiť ich z hlavy a spomenúť si na to, kto vlastne ste. Ak tak urobíte, vaša sebadisciplína a sústredenosť sa vrátia tam, kde boli predtým — teda na úroveň, ktorú vám mohol každý len závidieť. Možno síce pocítite emocionálnu precitlivenosť, ale poddajte sa jej — len vám “posvieti” na veci, ktoré je potrebné zmeniť.