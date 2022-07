Dajte si na ne pozor. Týchto 7 aktivít možno robíte každý deň, no pripravujú vás o rozum

Máte pocit, že vaša mentálna aktivita v poslednom období klesá? Ťažko sa vám sústredí, robíte veľa chýb a nenachádzate motiváciu? Často zabúdate a robia vám problém náročnejšie rozhodovacie procesy? Dôvodom môže byť aj “otrava” vášho mozgu, a to jedmi, ktorými ho možno každodenne kŕmite.

Článok pokračuje pod videom ↓

Portál Learning Mind popísal 7 aktivít, ktoré sú doslova otravou pre náš rozum.

#1 Nadmerné požívanie sociálnych sietí

Sociálne siete by mali slúžiť nám, nie my im. Je úplne v poriadku, ak vám slúžia na kontakt s blízkymi či napríklad na sledovanie správ alebo toho, čo vás baví, no ako sa hovorí – všetkého veľa škodí. A v prípade sociálnych sietí to platí niekoľkonásobne.

#2 Používanie viacerých elektornických zariadení naraz

Pristihnete sa niekedy v situácii, kedy vám ide TV, pritom pracujete na notebooku a popritom zoberiete z času na čas do rúk telefón? Dajte si na to pozor, neurovedcom sa podarilo dokázať, že súbežné používanie viacerých elektronických zariadení znižuje hustotu mozgu v oblastiach zodpovedných za kongnitívne funkcie a ovládanie emócií.

#3 Priveľa televízie

Nie je žiadnym tajomstvom, že programy vysielané v televízii zväčša nie sú určené pre mentálne vyžitie, ale pre plytkú zábavu. Dajte si preto na sledovanie televízie pozor a snažte sa ju čo najviac obmedziť.

#4 Všetko si googlite

Google vám dá odpoveď asi naozaj na všetko. Je to onlinte encyklopédia, ktorá vám dá za okamih obrovské množstvo informácií. Prvým problémom ale je, že tieto informácie veľakrát nemusia byť pravdivé, pri ich prijímaní preto buďte selektívni. Druhým problémom je, že takéto vyhľadávanie si nevyžaduje prakticky žiadnu snahu, a náš mozog tak lenivie.

#5 Nedostatok spánku

Nedostatok spánku má obrovské následky nielen na náš mentálny či fyzický výkon, ale rovnako tak aj na našu inteligenciu. Každý vie, koľko hodín spánku mu vyhovuje – nikomu stačí úplne 6 hodín, niekto iný zas môže potrebovať 8 hodín. Nikdy ale dlhodobo pod túto svoju spodnú hranicu nechoďte.

#6 Junk food

Jedlo s vysokým obsahom nezdravých tukov alebo cukrov vážne poškodzuje vaše kognitívne schopnosti a schopnosť prispôsobiť sa rôznym situáciám. Iná štúdia zas potvrdila, že strava s vysokým obsahom cukru spôsobuje problémy s pamäťou.

#7 Prehnané cvičenie

Pohyb je pre čistú myseľ a spokojnú dušu priam nevyhnutnosťou, avšak pozor – podobne ako pri všetkom, aj tu platí už spomínané “všetkého veľa škodí”. Tak, ako vedie mentálna únava aj k tej fyzickej, platí to aj naopak. Ak sa teda presilíte fyzicky, zle na tom budú aj vaše mentálne schopnosti.