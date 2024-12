Blíži sa veľký moment pre Adelu a Viktora. Svojmu Maxíkovi oznámia zdrvujúcu správu, mnohí rodičia na to nemajú odvahu

Mesiace plné nervov vystriedali šťastné momenty a slzy dojatia, keď si prvýkrát zobrali domov svoj uzlíček radosti. O adoptívneho syna Maxíka sa známy manželský pár stará už dva roky. Čas rýchlo uteká, Maxík rastie ako z vody a objavuje nový svet okolo seba, ku ktorému patria i tie menej príjemné momenty. Onedlho mu totiž oznámia správu, že nie sú jeho biologickými rodičmi.

Článok pokračuje pod videom ↓

Pre mnohých rodičov ide o veľmi nepríjemnú záležitosť, z ktorej im až zoviera hrdlo. Slávny moderátor Viktor Vincze to však berie s nadhľadom a nič si z toho nerobí. „Aj to je súčasťou povinnej prípravy. Dieťa sa to má dozvedieť čo najskôr, žiadne prekvapenia v tínedžerskom veku,“ povedal otvorene Viktor pre Nový Čas a naznačil, že netreba chodiť okolo horúcej kaše.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Trochu inak s Adelou (@trochu_inak_s_adelou)

Ako mu to vysvetlia?

Hoci vysvetliť svojmu synovi pravdu, že je adoptovaný, nie je jednoduché, ako ďalej pokračoval Viktor, je pripravený. Nehrozí, že by mu to s Adelou zatajili.

„V našom prípade by to ani nedávalo zmysel, lebo to budú o ňom aj tak všetci vedieť. Cieľom je z tejto témy vytvoriť v jeho dušičke normu. Že je normálne, že ľudia sú odlišní, s rôznymi príbehmi, zážitkami. Že to nie je nič, nad čím by sa ktokoľvek pozastavoval. Že je normálne, že každý z nás je originál, že svet robí krajším práve jeho rozmanitosť,“ dodal moderátor.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Trochu inak s Adelou (@trochu_inak_s_adelou)



Obaja budú Maxíka milovať, nech sa stane čokoľvek, aj keby to náhodou nevedel spracovať. „Aby vedel, že ho budeme milovať, aj keby si s tým náhodou nevedel poradiť, lebo aj to je normálne. Preto o tom hovoríme a aj hovoriť budeme,“ uviedol ďalej moderátor.