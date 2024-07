Bill Gates chce vyrábať laboratórne maslo len zo vzduchu a vody. „Chutí, ako to skutočné,“ hovorí miliardár

Produkcia či už rastlinných alebo živočíšnych tukov sa nezaobíde bez poľnohospodárskej činnosti a teda aj produkcie skleníkového plynu oxidu uhličitého. Avšak nový startup by to chcel zmeniť a vyrábať tuky práve z oxidu uhličitého a z vody. To všetko bez potreby zvierat, či pestovania rastlín.

Maslo zo vzduchu a vody

Spoločnosť Savor, ktorá získava investície od filantropa a miliardára Billa Gatesa, verí, že umelo vyrábané tuky môžu vo veľkom pomôcť našej planéte. Vylúčením poľnohospodárstva z produkcie tukov sa docieli zníženie emisií skleníkových plynov, ktoré predstavujú až 8,5 percenta celosvetových emisií, píše IFL Science.

„Tento proces neuvoľňuje skleníkové plyny a nevyužíva poľnohospodársku pôdu, pričom využíva menej ako tisícinu vody oproti poľnohospodárstvu,“ tvrdí Bill Gates na svojom blogu.

Najnovším produktom spoločnosti Savor je ich maslo. To vyskúšal aj samotný Bill Gates a tvrdí, že je rovnako chutné, ako tradičné maslo. „Nemohol som uveriť, že nejem skutočné maslo,“ povedal, pričom dodal, že maslo od Savoru je po chemickej stránke rovnaké ako maslo vyrobené klasickou cestou.

Môže pomôcť prírode

Tajomstvom celého procesu je to, že tuky sú z chemického hľadiska rôzne reťazce atómov uhlíka a vodíka. Tieto základné stavebné kamene je možné získať zo vzduchu — konkrétne z oxidu uhličitého, známeho skleníkového plynu, a z vody. Následne sa pomocou biochemických procesov vytvoria tuky, ktoré sú identické s tými, ktoré produkujú rastliny alebo zvieratá.

Nie je to iba o masle, ale napríklad aj o palmovom tuku, najrozšírenejšom rastlinnom tuku na svete, ktorého pestovanie zásadne ovplyvňuje prírodu, keď poľnohospodári v snahe maximalizovať zisky ničia džungle či pralesy a vysádzajú palmy na produkciu tuku.

Podľa vedcov zo spoločnosti Savor je proces uskutočniteľný aj masovo, a tak by mohla klesnúť aj cena výsledného produktu. To je kľúčové aj podľa Billa Gatesa, ktorý by bol najradšej, aby takto vyrábaný tuk bol lacnejší, a preto aj dostupnejší. Vo výsledku by takýto tuk mohol pomôcť celému svetu.