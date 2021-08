Bieloruská atlétka pristála vo Viedni. Poľsko udelilo víza aj jej manželovi

Bieloruská olympionička Kryscina Cimanovská v stredu krátko po 15.00 h SELČ priletela na letisko Viedeň-Schwechat. Informovali o tom agentúry AP a AFP.

Pri lietadle ju čakala dodávka s dvomi policajnými autami. Na letisku boli desiatky novinárov, ktorí prišli spravodajsky pokrývať dianie okolo 24-ročnej športovkyne.

Cimanovská mala pôvodne z Tokia letieť do Varšavy, ale napokon nastúpila na let do Rakúska. Ako vysvetlil člen bieloruskej komunity, ktorý je s ňou v kontakte, zmena plánu nastala z bezpečnostných obáv. Atlétke udelilo Poľsko v pondelok humanitárne víza po tom, ako v nedeľu odmietla z dejiska letnej olympiády odletieť späť do Bieloruska a požiadala o diplomatickú ochranu.

Víza dostal aj Cimanovskej menžel

Agentúra AFP informovala o tom, že humanitárne vízum od Varšavy získal aj jej manžel. “Manžel pani Cimanovskej tiež dostal poľské humanitárne vízum,” potvrdil pre AFP hovorca poľskej vlády Piotr Müller.

Atlétka mala pôvodne v pondelok v Tokiu štartovať v behu na 200 metrov. Pred niekoľkými dňami však uverejnila na sociálnej sieti Instagram video, v ktorom kritizovala vedenie bieloruského olympijského tímu za to, že bez jej vedomia rozhodlo o tom, že sa zúčastní aj na štafetovom behu na 4 x 400 metrov.