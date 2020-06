Bieli tínedžeri podstupujú nechutnú výzvu. V #GeorgeFloydChallenge parodujú zatýkanie a smrť černocha

Zatýkanie a usmrtenie Georga Floyda pobúrilo celú Ameriku a svet. Masívne protesty ovládli mnohé mestá a nezaobišli sa bez násilností. Tie si všimli zjavne aj znudení tínedžeri, ktorým asi nie je nič sväté. Na sociálnej sieti Snapchat započali skutočne nechutnú výzvu s označením #GeorgeFloydChallenge. V nej parodujú smrť Geogra Floyda.

O výzve píše portál Daily Mail. Účastníci výzvy sú zvyčajne belošskí tínedžeri a na celej výzve sa dobre zabávajú. Pri kľačaní kolenom na krku kamaráta sa smejú a kričia „Nemôžem dýchať“, teda posledné slová Georga Floyda predtým, ako ho Derek Chauvin udusil.

Alright twitter time to do your thing. Find these boys. #GeorgeFloydChallenge pic.twitter.com/6rU7yezty5

Vo výzve sa tiež objavila snímka mladého muža, ktorý kľačí na krku kravy. Táto hnusná výzva však neostala bez odozvy. Napríklad dve študentky, ktoré sa zúčastnili výzvy a uchádzali sa o prijatie na univerzity v Missouri, sú už z konania vylúčené.

Some pos that think the #georgefloydChallenge is okay to do. Go head Twitter, do your thing. pic.twitter.com/DREaTHCxnx

— ur fav teacher (@Beni2Tijerina) June 3, 2020