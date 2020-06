Išiel si iba zabehať: Pred 4 mesiacmi zastrelili v Amerike dvaja belosi neozbrojeného černocha

V súvislosti s úmrtím 46-ročného Georga Floyda, ktoré sa odohralo minulý týždeň, vyšli tisíce ľudí v Amerike do ulíc. Policajný zákrok, v rámci ktorého mu policajný dôstojník Derek Chauvin niekoľko minút kľačal na krku a tým mu spôsobil smrť, pobúril takmer celý svet. Pri protestoch sa však skloňovalo aj meno Ahmauda Arberyho. Ten síce nezomrel pri policajnom zákroku, avšak jeho smrť stále vyvoláva množstvo otázok.

25-ročný černoch Ahmaud Arbery žil v americkom štáte Georgia neďaleko mesta Brunswick. 23. februára 2020 sa rozhodol, že si pôjde zabehať. Na strednej škole hrával americký futbal a aj keď sa mu už nevenoval, rád cvičil a chodil behať.

Jeho najväčšou chybou bolo, že si ho všimli dvaja muži, a to 64-ročný Gregory McMichael a jeho syn, 34-ročný Travis. Tí zobrali, ak sa to dá tak povedať, „spravodlivosť do vlastných rúk“ a Arberyho sa rozhodli konfrontovať.

Osudový beh

V susedstve otca a syna McMichaelovcov sa nachádzala rozostavaná stavba, ktorá však nebola nijako zabezpečená. Údajne tam predtým prišlo k niekoľkým krádežiam. Majiteľ pozemku ale nikoho neprosil, aby mu pozemok strážili.

Arbery sa teda 23. februára rozhodol, že si pôjde zabehať. Bežal aj okolo samotného pozemku a jeho veľkou chybou bolo, že naň vošiel. Tam sa chvíľu obzeral a potom pokračoval v behu. To si ale všimli McMichaelovci, ktorí okamžite vyhodnotili, že Arbery tam išiel kradnúť.

Gregory McMichael spočiatku urobil to, čo by asi urobil každý z nás, ak by niekoho podozrieval, že kradne a zavolal na tiesňovú linku. Dispečer sa opýtal, prečo volá a vtedy neidentifikovateľný hlas povedal: „Som na Satilla Shores. Po ulici uteká černoch.“ Ešte predtým iný telefonát hlásil, že sa nejaký chlap nachádza na pozemku, kde sa stavia dom. Volajúci potom ohlásil, že muž sa rozbehol.

Gregory sa potom so synom Travisom rozhodli, že idú muža sledovať. Nasadli do svojho bieleho pick-upu, pričom sa vyzbrojili. Gregory zobral revolver Magnum 0,357 a Travis brokovnicu.

Keď Arberyho dostihli, odrezali mu cestu a podľa ich slov sa chceli s ním zhovárať. Začali sa naťahovať, Gregory tvril, že Arbery napadol Travisa. Následne zazneli tri výstrely a Arbery sa zrútil na zem. Arbery bol neozbrojený veď si išiel iba zabehať…

Vyšetrovanie a video

Z celého incidentu existuje tiež video. Viac ako dva mesiace polícia nikoho neobvinila, ani nikoho nezatkla. Všetko sa zmenilo až po zverejnení videa od ďalšieho muža, ktorý sa tiež nachádzal na mieste činu. Do publikovania videa v máji sa teda nič s prípadnom neudialo.

Iba po dvoch dňoch po publikovaní videa skončili obaja vo väzbe. Gregory, mimochodom bývalý policajt, uviedol, že muža považovali za zlodeja. Obhajovali sa tým, že zákony v Georgii im dovoľujú použiť zbraň, ak sú v ohrození, keďže podľa nich ich Arbery napadol. Je ale veľmi diskutabilné, čo sa dialo predtým a je jasné, že ak by ho neprenasledovali, nič také by sa neudialo.

James Woodall z americkej asociácie NAACP, ktorá bojuje za práva uviedol, že novodobé lynčovanie Arberyho je pripomienkou nechutného a podlého rasizmu, ktorý v USA prevláda. Takisto hovorí o nečinnosti súdnictva v tomto prípade, ktorá je dôsledkom privilegovanosti belochov.

Záver je nejasný

V súvislosti s tým, že vyšetrovanie stále prebieha, ešte súd neprebehol. Obaja muži sú momentálne vo väzbe a čaká sa na ďalšie úkony. Aj v súvislosti s koronavírusom a tiež s momentálnymi protestami sa zatiaľ nevie, kedy k súdu dôjde. Tento prípad však vyvoláva mnohé otázky o tom, v akom štádiu je Amerika a rasové profilovanie ľudí. Je totiž veľmi pravdepodobné, že Arberymu by sa nič nestalo, ak by nemal tmavú farbu pokožky.

Tento článok vznikol ako reakcia na smrť Georga Floyda a podporuje kampaň #BlackLivesMatter. Článok je druhým zo série článkov, ktoré budú venované rasizmu a segregácii v Spojených štátoch.