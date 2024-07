Biedronka potešila zákazníkov: Pribudli nové a moderné predajne aj neďaleko Slovenska, v pozadí stále zúri vojna s Lidlom

Dlho pokojné vody medzi slovenskými supermarketmi by mala už čoskoro rozvíriť lacná poľská Biedronka. Sieť predajní je v Poľsku mimoriadne obľúbená, a to aj preto, že svoje obchody nemá problém otvoriť ani v menších obciach a „zabudnutých“ regiónoch. Ako informuje portál Wiadomosci Handlowe, u našich severných susedov sa rozšírila o niekoľko ďalších predajní.

Biedronka v Poľsku bojuje o post najlacnejšieho supermarketu s Lidlom a aktuálne rozširovanie je v rámci budovania silného brandu ďalším veľmi dôležitým krokom. Podľa poľského portálu sa začiatkom leta rozšírila o 12 nových predajní, pričom ďalších 9 zmodernizovala. „Do zoznamu predajní reťazca pribudli nové pobočky nachádzajúce sa v piatich vojvodstvách: Kujavsko-Pomoransko, Lublin, Mazovsko, Podkarpatsko a Veľkopoľsko,“ píšu Wiadomosci Handlowe.

Okrem väčších miest ako Biała Podlaska a Rzeszów sa reťazec dostal aj do menších lokalít, v niektorých doteraz dokonca nepôsobil. Tešiť sa môžu tiež Slováci, nakoľko mnoho obyvateľov severného Slovenska chodí na nákupy práve do Poľska. Modernizácie sa dočkala napríklad predajňa v Zakopanom, ktoré patrí medzi najnavštevovanejšie poľské mestečká slovenskými turistami.

Ako ďalej z dostupných zdrojov vyplýva, všetky predajne by mali spĺňať najmodernejšie štandardy a sú vybavené rôznymi ekologickými prvkami. „Dovolenka je čas, kedy chceme byť našim zákazníkom ešte bližšie. Preto otvárame ďalšie predajne v rôznych častiach Poľska. Rozšírením našej prítomnosti chceme byť dostupnejší a rýchlejšie reagovať na potreby kupujúcich,“ povedal Paweł Stolecki, prevádzkový riaditeľ a člen predstavenstva v reťazci Biedronka.

Obchodná vojna pokračuje

Otváranie nových predajní by malo dať lacnému supermarketu ďalšiu výhodu oproti konkurenčnému Lidlu. Portál Wiadomosci Handlowe v inom článku konkretizoval, že na pozadí stále prebieha nekompromisná obchodná vojna. Lidl a Biedronka sa totiž predbiehajú, kto je najlacnejší reťazec v Poľsku a naposledy to vzala útokom práve Biedronka, ktorá do grafík na letákoch použila logo nápadne sa podobajúce konkurencii.

„Biedronka je o 22 % lacnejšia ako konkurencia, ktorá tvrdí, že má nižšie ceny,“ uviedla v rámci promo materiálu, pričom tento text bol umiestnený práve na logu podobnému Lidlu. V posledných mesiacoch si reťazce zopár „úderov“ už vymenili a reklamné kampane museli dokonca riešiť aj úrady. Dá sa preto predpokladať, že v podobnom duchu sa bude niesť aj veľký príchod Biedronky na Slovensko.