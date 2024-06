Biedronka prišla s krokom, ktorý nahneval zákazníkov: Hovoria, že ide o cenzúru, konkurencia situáciu rýchlo využila

V posledných mesiacoch aj v slovenských médiách rezonovala marketingová a obchodná vojna medzi poľskou Biedronkou a nemeckým Lidlom. Tvrdý boj o zákazníkov sa očakáva po expanzii Biedronky aj na Slovensku, pričom u našich severných susedov opäť situácia eskaluje po celkom nečakanej záležitosti. Informuje o tom portál Wiadomosci Handlowe.

Youtuber a marketér Jakub Biel si v Poľsku podmanil internet vtipnou sériou grafík, v rámci ktorých spájal známe značky a parodoval ich slogany podľa zaužívaných stereotypov. Napríklad, k televízii Polsat pridal slogan: „Najlepšie reklamy prerušované filmami„. K sieti potravín Žabka zase napísal: „Drahé, ale blízko„. V takomto štýle pokračoval aj pri iných spoločnostiach, pričom väčšina z nich sa k tomu nevyjadrila, no niektoré to dokázali šikovne otočiť na efektívnu marketingovú kampaň.

To ale neplatilo o superlacnej Biedronke, ktorú marketér zrejme urazil sloganom, ktorý má odkazovať na viackrát medializovaný neporiadok a chaos v predajniach známeho reťazca: „Od roku 2002 je v uličkách viac paliet, ako otvorených pokladníc.„ Respektíve, minimálne z takéhoto uhla to vzali kompetentní a tvorcovi poslali list s výzvou na to, aby predmetnú grafiku vymazal.

Podľa Biedronky totiž porušuje ich práva, čo sa marketér rozhodol rešpektovať a grafiku napokon odstránil. S touto skúsenosťou sa podelil aj so svojím publikom a ironicky dodal, že „obchod s hmyzom nemá zmysel pre humor“. Celá situácia sa dočkala pomerne vysokej sledovanosti, pričom mnohí zákazníci neboli vôbec spokojní s tým, ako Biedronka postupovala a hovoria o snahe cenzurovať tvorcu.

Kým doteraz marketingoví experti lacný reťazec za kampane chválili, tento krok považujú za nešťastný. Navyše, ako uvádzajú WH, pri vymazanej Bielovej grafike nastal takzvaný Streisand efekt – fenomén, ktorý znamená zvýšenie rýchlosti a rozsahu šírenia danej informácie pri pokusoch o jej cenzúru či vymazanie. Incidentu sa chopil aj hlavný konkurent Biedronky, ktorý použil Jakuba Biela pre svoju novú reklamnú kampaň.