Bezpečnostní experti prišli na spôsob, ako odomknúť zámok s pomocou zvuku

Zvuk kľúča zasúvajúceho do zámku môže priniesť dostatočné množstvo informácií na to, aby sa mohla na základe neho vytvoriť kópia kľúča.

Odborníci z oblasti bezpečnosti skúmali akustiku, ktorú vydáva kľúč pritom, ako sa vsúva do zámku. Klikania vydávané zámkom vyvolané západkami môžu prezradiť veľa o mechanizme vo vnútri a o kombinácii, ktorá je správna na jeho otvorenie. Ak sú tieto zvuky nahrané a analyzované, je možné vytvoriť presnú kópiu kľúča.

Bezpečnostná medzera

Experti sa však poriadne natrápili a čelili mnohým problémom. Je to však veľmi zaujímavá bezpečnostná medzera. Pri pohľade na klasický zámok, pri vsunutí kľúča sa posúvajú západky tak, že v správnej polohe sú všetky rovnako zasunuté a je možné otočiť zámkom. Pri zasúvaní sa však vydáva zvuk.

Mapovaním tohto zvuku sa dá odvodiť tvar kľúča. Aj keď systém nazývaný SpiKey nie je úplne presný, ide o významný pokrok. Na základe analýzy zvukov vytvorí niekoľko kandidátskych kľúčov, z ktorých jeden dokáže zámok otvoriť. V extrémnych prípadoch ich vyrobí až 15, zvyčajne sú to ale tri, z ktorých jeden funguje.

Prax je iná

V praxi to však nie je také jednoduché. Pôvodný kľúč sa musí do zámku vkladať konštantnou rýchlosťou a nahrávacie zariadenie musí byť v tesnej blízkosti zámku. Je to možné vyriešiť systémom skrytých mikrofónov a tiež zdokonalením systému, ktorý by si vedel poradiť aj s rozdielnou rýchlosťou pri vkladaní kľúča do zámku.

Aj keď použitie tohto systému je praxi veľmi obmedzené a veľmi nepravdepodobné, ukazuje výrobcom zámkov bezpečnostnú dieru, ktorej by sa mali do budúcna venovať.

V konečnom dôsledku, pri zdokonalení tohto systému by bolo prekonanie zámku veľmi jednoduché. Pomocou vyskúšania niekoľkých kľúčov by bolo možné zámok otvoriť, pričom by sa nevzbudila žiadna pozornosť ako pri klasickom použití šperháka či iných technológií.

Výskum zatiaľ nebol dôkladne preskúmaný a bol predstavený na medzinárodnom worshope o mobilných a počítačových systémoch v Texase.