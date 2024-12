Bez tejto stránky už v živote nekupuj letenky. Môže ti ušetriť stovky eur

Cestovanie v 21. storočí ponúka omnoho viacej možností, ako tomu bolo len pár rokov dozadu. Kým naši rodičia sa pre obmedzené rozpočty mohli do zahraničia dostať najmä s využitím vlastných dopravných prostriedkov, prípadne zájazdovým autobusom alebo vlakovými spojeniami, dnes je často ekonomicky a aj časovo najvýhodnejším riešením letecká doprava.

To, že do zahraničia dnes letecky cestuje prevažná väčšina Slovákov, dokazujú aj výsledky prieskumu, ktorý sme realizovali na našom instagramovom profile @interezsk. Zapojilo sa doň 2-tisíc účastníkov a až 62 % z nich uviedlo, že v prípade zahraničných ciest využívajú leteckú dopravu. 30 % z opýtaných sa premiestňuje na dovolenku alebo výlet autom, 5 % vlakom a len 3 % využívajú autobus.

Zaujímavé je aj to, že až 44 % Slovákov cestuje na dovolenku či výlet 3- až viackrát za rok, pričom 58 % zapojených respondentov volí cestu do zahraničia. Je to najmä preto, že možnosti cestovania sú v dnešnej dobe rozmanitejšie a finančne menej náročnejšie, než tomu bolo v minulosti, napríklad pred Nežnou revolúciou. V tomto prípade tak na rozdiel od našich rodičov (kedysi) ťaháme za ten dlhší koniec pomysleného lana, pretože ceny leteniek vedia viac než prekvapiť, keďže sú často nižšie než cestovné lístky na tratiach vnútroštátnej železnice.

Dostať sa k letenke doslova za pár drobných, čo nijako neohrozí náš mesačný rozpočet, je ľahké ako facka. Na trhu existuje viacero hráčov, ktorí cestovateľom ponúkajú výhodné ceny leteniek i ubytovania. Len jeden z nich to ale dotiahol na celkom novú úroveň, pretože vie, že rezervácia leteniek nemusí byť stresujúci zážitok plný porovnávania cien, komplikovaných odbavení a neistoty pri zrušení letov.

Kiwi.com kedysi ponúkal len nákup leteniek. Porovnával ceny na desiatkach webov s letenkami, i na stránkach samotných leteckých spoločností, a tým to haslo. Postupom času si ale táto pôvodom česká spoločnosť uvedomila, že najnižšia cena letenky nemusí byť tým „pravým orechovým“ pre konečného spotrebiteľa. Svoje služby preto vyšperkovala do posledného detailu.

Z Kiwi.com sa tak stal jeden z najobľúbenejších vyhľadávačov a plánovačov výletov leteckou dopravou, keďže ponúka viac než len lacné možnosti. Cestovanie s Kiwi.com je jednoduchšie, pohodlnejšie a hlavne bezstarostné aj vďaka vylepšenej službe Kiwi.com Guarantee, ktorá prináša viacero výhod pre cestovateľov 21. storočia.

Najlepšia cena na dosah ruky

Zabudnite na nekonečné prehľadávanie desiatok webových stránok. Kiwi.com používa vlastný algoritmus, ktorý prehľadáva stovky cenových možností po celom svete. Ak Kiwi.com nedokáže prekonať cenu samotnej leteckej spoločnosti, zákazníci získajú možnosť vidieť túto nižšiu cenu a dokonca aj priame presmerovanie na stránku leteckej spoločnosti. Ak sa však rozhodnete zostať s Kiwi.com, získate viac než len letenku – máte k tomu aj spomínanú službu Kiwi.com Guarantee, ktorá vám poskytne istotu a pohodlie.

Bez starostí s odbavením

Rôzne letecké spoločnosti majú rôzne pravidlá – niektoré umožňujú online registráciu niekoľko dní pred odletom, iné len 24 hodín vopred, a niektoré si účtujú poplatky za odbavenie na letisku. Kiwi.com však túto byrokraciu rieši za vás.

Stačí zadať údaje z vášho občianskeho preukazu alebo pasu a systém vás automaticky odbaví. Navyše, palubné lístky sa objavia priamo vo vašej aplikácii, kde nájdete aj Live Boarding Pass – funkciu, ktorá zobrazuje aktuálne informácie o lete, číslo brány, čas nástupu a ďalšie detaily v reálnom čase. Dokonca aj o prípadnom meškaní letu sa viete v appke Kiwi.com dozvedieť rýchlejšie, než sa dĺžka omeškania odletu zobrazí na tabuli letov na letisku.

Okamžitý kredit pre nepredvídané situácie

Zrušené lety alebo meškania? Žiadny problém. Kiwi.com Guarantee vás chráni od okamihu rezervácie. Ak váš let mešká, alebo je zrušený, Kiwi.com vám okamžite poskytne kredit na rezerváciu nového letu a vy nemusíte čakať (štandardne je to približne 14 dní) na to, kedy vám peniaze pípnu na účet späť.

Kiwi.com vám tiež dokáže okamžite nájsť vhodnú alternatívu v prípade, že vám je zrušený druhý úsek letu a zabezpečí tak, aby ste sa dostali do cieľa.

Nepretržitá podpora na dosah ruky

Čo ocenia najmä príležitostní cestovatelia a využívatelia leteckej dopravy, s Kiwi nikdy nezostanete bez pomoci v prípade neočakávaných problémov.

Vďaka zákazníckej podpore dostupnej 24/7 cez chat s umelou inteligenciou v akomkoľvek jazyku, máte istotu, že vaše otázky a problémy budú vždy vyriešené.

Kiwi dokonca nevyužíva na riešenie len chat s AI podporou. Vďaka údajom z vašich vopred nahratých dokladov (občiansky preukaz alebo cestovný pas), vie presne, kam cestujete a aký môžete mať pri ceste problém. Základné požiadavky cez chat podpory rieši Kiwi pomocou umelej inteligencie. Pri zložitejšom probléme sa ale viete spojiť aj so živou podporou, s ktorou môžete komunikovať v niekoľkých jazykoch sveta.

Prečo si teda vybrať Kiwi.com Guarantee?

Kiwi.com rieši tie najčastejšie obavy spojené s rezerváciou letov – či už ide o ceny, problémy s odbavením, alebo o komplikácie pri narušených letoch. Táto služba nie je len o rezervácii leteniek, ale o komplexnej starostlivosti o váš komfort a bezproblémový priebeh cesty.

Zvoľte si jednoduchšiu a spoľahlivejšiu cestu s Kiwi.com. Vaše dobrodružstvo začína tu – bez stresu, bez komplikácií, iba s radosťou z cestovania.