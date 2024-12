Dovolenka v Barcelone počas zimy prekvapí. Teraz sa tam dostaneš za menej ako 40 eur, niektorí dokonca aj zadarmo

Patrí medzi jedno z najkrajších a najnavštevovanejších miest na svete, čo si všimneš už po prílete na letisko. Perla Katalánska, Barcelona, je cieľovou destináciou mnohých dovolenkárov najmä v lete. Praví cestovatelia toto dynamické mesto, ktoré ponúka fascinujúcu kombináciu histórie, architektúry, kultúry a jedinečnej atmosféry, však najradšej obdivujú mimo sezónu aj kvôli menšiemu návalu turistov. Na návštevu Barcelony však nebol nikdy lepší čas, ako je teraz – letecky sa sem vieš dostať už za menej ako 40 eur, a to spiatočne!

Článok pokračuje pod videom ↓

Nie je síce teplo, ale úplný chlad to nie je. Skôr taká, dajme tomu, príjemná jeseň. Aj takto by sa dali slovami opísať teploty vzduchu v Barcelone počas decembra a januára. Priemerne sa držia okolo 8 až 10 stupňov Celzia, čo tiež nemusí vyznieť úplne lákavo, vidieť však dovolenkové raje práve v chladnejšom období, kedy ulice nie sú preplnené turistami a dovolenkármi, má svoje čaro. A o plusoch ani nehovoriac.

Barcelona, ako hlavné mesto Katalánska, má čo ponúknuť za každého počasia. Či sa vyberiete po monumentoch tých najznámejších pamiatok a turistických zastávok, alebo sa len budete túlať typickými uličkami, v ktorých vás v každej jednej z nich uchváti minimálne jeden kaviarenský priestor či butik. Barcelona ponúka širokú paletu možností pre nákupné maniačky (aj maniakov, nediskriminujeme a nemáme predsudky) a obchody značiek z celého sveta. Navyše sa v tomto prípade netreba ani báť o úspory, keďže ceny v miestnych obchodoch nie sú až tak ďaleko od tých našich (aj keď sviatočné obdobie môže niekedy kartami zamiešať).

Za bazilikami aj výhľadmi

Must seen v Barcelone je nepochybne ikonická Bazilika Sagrada Família od geniálneho architekta Antonia Gaudího. Nenadarmo ju viacerí označujú za „zázrak modernej architektúry“. Jej výstavba trvá už vyše 140 rokov a stále nie je dokončená. Aj to však môže v niekom vyvolať rozporuplné reakcie na majestátnosť stavby. Aktuálne totiž stavbu stále obklopuje niekoľko žeriavov, no keď sa zameriate na detaily, očarí vás. Interiér zas prekvapí hrou svetla a majestátnymi vežami, z ktorých sa naskytá nádherný výhľad na celé mesto. Majte ale na pamäti, že Sagrada Família nie je jediná bazilika, ktorú možno v Barcelone obdivovať. Barcelona je nimi doslova akoby posiata.

Pokiaľ idete za výhľadmi, v Barcelone by ste nepochybne nemali vynechať ani horu Montjuïc. Z tej sa viete pokochať výhľadom na celé mesto, viete dokonca využiť aj služby lanovky, ktorá vás na vrchol vyvezie bez toho, aby ste sa museli trápiť svojimi silami.

Montjuïc je tiež miestom, kde sa nezdržiava až príliš veľký počet turistov a okrem rovnomenného hradu tu môžete navštíviť aj olympijský štadión, magickú fontánu, či múzeá. A ak sa vám pošťastí, uvidíte v prístave kotviť druhú najväčšiu výletnú loď na svete, Oddyssey of the Seas.

Gaudiho hood

Barcelona, pochopiteľne, svoju turistickú atraktivitu propaguje najmä na slávnom futbalovom mužstve a oficiálne obchody s tematikou FC Barcelona nájdete na každom kroku.

Druhým pojmom, s ktorým je perla Katalánska taktiež nemálo spájaná a využíva to na 100 %, je už spomínaný Antonio Gaudí. Ďalším jeho dielom, ktoré sa oplatí vidieť na vlastné oči, je Park Güell, označovaný aj za farebný sen v prírode. Práve na tomto mieste totiž architektúra splýva s prírodou, čo je kontrast už k taktiež spomínanej Sagrade, ktorú obklopujú typické mestské budovy. Farebné mozaiky, fantastické tvary a panoramatické pohľady na Barcelonu robia z tohto parku povinnú zastávku.

Najnebezpečnejšia ulica

Pokiaľ ste ale skôr fanúšikom mestského ruchu, rozhodne by ste nemali obísť živú tepnu mesta – ulicu La Rambla. Táto rušná promenáda spája historické centrum s prístavom. Počas prechádzky môžete obdivovať pouličných umelcov, ochutnať miestne tapas, navštíviť trh La Boqueria, alebo si dať kávu na niektorej z terás. La Rambla má svoje čaro najmä po zotmení, aj počas dňa si ale treba dávať veľký pozor! Keďže ide o jedno z najrušnejších miest mesta, je zároveň aj jedným z najnebezpečnejších, kde sa môžete v prípade nepozornosti stať obeťou zlodejov. Aj preto o La Ramble hovoria ako jednej z najnebezpečnejších ulíc Európy (to ale tí najznámejší travel hackeri zrejme ešte neboli v Košiciach).

Samozrejme, je toho veľa a za jeden deň to obehnúť s najväčšou pravdepodobnosťou nestihnete. Aj preto si treba výlet do Barcelony poriadne naplánovať. Ako na to?

Plánovanie výletu nebolo nikdy jednoduchšie

Tí, ktorí sa neradi radia s umelou inteligenciou, môžu všetko vyriešiť aj cez rôzne portály. Jedným z tých najlepších je aktuálne čoraz populárnejší vyhľadávač leteniek Kiwi.com, ktorý rozpráva hádam všetkými jazykmi sveta (áno, aj po slovensky, a veľmi dobre).

Kiwi začínal len ako vyhľadávač lacných leteniek, postupom času sa ale spoločnosť vypracovala a v súčasnosti dokáže pokryť všetko – od vyhľadania letu, celý proces nákupu leteniek až po online check-in, cez pomoc pri hľadaní ubytovania, až po naplánovanie transferov z letiska na miesto ubytovania a vytvorenie itinerára.

Len máloktorý „vyhľadávač leteniek“ dokáže cestovanie uľahčiť tak, ako Kiwi.com. Česká spoločnosť, ktorá sa postupom času vyprofilovala na nadnárodný korporát, si veľmi dobre uvedomuje, že cestovanie v 21. storočí je najmä o hľadaní najlacnejších alternatív. Pri vyhľadávaní jednotlivých letov sa však nesústredia na to úplne najlacnejšie, ale skôr na to, čo je pre cestovateľa najvýhodnejšie.

Garancia vrátenia peňazí

Spoločnosť Kiwi.com sa rozhodla, že spojí dohromady dva modely vyhľadávania lacných leteniek. Už nielen vyhľadáva na viacerých weboch cenovo najdostupnejšiu letenku, ale je aj niečo ako online travel agent, k čomu navyše ponúka aj vybrané garancie. Táto nová služba sa volá Kiwi.com Guarantee a síce vám možno neponúkne najlacnejší variant, ale so službami navyše vás presvedčí, že je najlepšou a najvýhodnejšou voľbou, aby váš výlet (alebo dovolenka) prebiehali, pokiaľ možno, bez nečakaných problémov. A tu sa dostávame k hlavnej devíze nového produktu.

S Guarantee máte totiž viacero možností v prípade, že vaša plánovaná cesta nepôjde úplne podľa plánovaných predstáv. V prípade zrušenia letu máte možnosť získať okamžité kredity a môžete si zabookovať náhradný let, pričom to platí aj v prípade prestupov. Peniaze na kúpu novej letenky z hodnoty tej starej uvidíte v apke hneď a nemusíte čakať na vrátenie peňazí, ako je to v prípade konkurenčných letenkových portálov. Ak ste niečo podobné už niekedy museli riešiť, tak asi máte skúsenosť, že ste peniaze zo zrušeného letu nevideli skôr ako o 14 dní, čo je minimálna čakačka.

Check-in v Kiwi prebehne online a vám stačí overiť si, či prebehol a na letisku vám postačí už len absolvovať bezpečnostnú kontrolu a v prípade, že idete bez batožiny, stačí zájsť k terminálu a čakať na odlet.

K dispozícii je aj Live Boarding Pass, ktorý je priamo v aplikácii a často dokonca v predstihu informuje používateľa o prípadnom meškaní letu. Nájdete tu aj šikovné informácie o tom, z ktorého terminálu vaše lietadlo odlieta, z ktorej odletovej brány, takže sa nemusíte neustále pozerať na tabuľu odletov a hľadať svoj let.

Ak je problém, vyriešia to s vami a za vás

Kiwi.com skrátka ide s dobou a snaží sa svojim klientom cestovanie čo najviac uľahčiť a čo-to aj ušetriť. Jasné, služba Guarantee je niečo navyše, takže si za to treba aj priplatiť. Cestovanie s ňou je ale bezproblémové a netreba sa prakticky o nič starať. Kiwi vám pred odletom totiž tiež poradí aj zopár šikovných lifehackov, ako sa čo najlepšie na cestu pobaliť.

A ak by aj nejaký problém počas vašej cesty nastal, využiť môžete službu nonstop zákazníckej podpory Kiwi.com. Aj tu sa vývojári aplikácie snažili čo najviac prispieť k pohodliu svojich klientov a pri riešení problémov využívajú až tri rôzne spôsoby zákazníckej podpory.

Využívajú na to buď zamestnancov, ktorí komunikujú viacerými jazykmi vrátane slovenčiny aj češtiny, umelú inteligenciu, ktorá po vzore iných AI dokáže odpovedať a riešiť problémy systémom základných otázok, alebo kombináciu zamestnancov a umelej inteligencie. Všetko prebieha priamo v mobilnej aplikácii a do chatu dokonca ani netreba zadávať žiadne osobné údaje, keďže po nákupe už všetko podstatné o vás a vašich cestovateľských plánoch v Kiwi vedia.

Dostaňte sa kam len chcete za menej ako 40 eur, alebo aj zadarmo

Ako sme spomínali v úvode článku, do Barcelony sa viete teraz dostať pohodlne letecky (v čase písania tohto textu) za menej ako 40 eur (spiatočne!), pričom ceny sa často hýbu. Aktuálne sú v ponuke za túto cenu najmä lety po Novom roku 2025. Ak sa však nechcete pripraviť aj o iné cestovateľské zážitky, pokojne sledujte Kiwi.com na dennej báze.

A ak by ste si chceli vyskúšať iný cestovateľský adrenalín a chceli by ste vyskúšať, aké to je, keď vám za cestovanie zaplatia, môžete sa prihlásiť do výzvy World Travel Hackers, ktorá bude s istotou prebiehať aj v roku 2025.

World Travel Hackers ponúka vybraným dvojiciam cestovateľov až 10-tisíc eur na cestovanie po dobu štyroch týždňov. Cieľom výzvy je precestovať čo najviac krajín za čo najmenej peňazí a to, čo vám z budgetu zostane, si môžete nechať. Ak sa teda rozhodnete minúť ihneď celých 10-tisíc eur, môžete. Ak chcete dokázať, že viete cestovať ako profík, pokojne si môžete naplánovať cestu za čo najmenej a zvyšok sumy je váš. Viac informácií o tom, ako sa môžete do tejto výzvy zapojiť, nájdete na tomto webe.