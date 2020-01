Bez elektriny a internetu. Neobývaný ostrov ponúka prácu snov v prostredí nedotknutej prírody

Život v dobe plnej moderných výdobytkov a technológií prináša aj množstvo stresu, ktorý môže po čase na človeka vplývať negatívne. Ak hľadáte pokoj v podobe odľahlého ostrova s možnosťami aktívneho odpočinku, táto pracovná ponuka, o ktorej informuje portál Travel and Leisure, je práve pre vás.

Ostrov Great Blasket nachádzajúci sa v Atlantickom oceáne neďaleko írskeho polostrova Dingle, je v dôsledku nepriaznivých podmienok od roku 1953, kedy bolo miestne obyvateľstvo evakuované vládou, takmer neobývaný. V posledných rokoch sa však Írsko snaží prinavrátiť na ostrov život a tak zrekonštruovalo niekoľko miestnych domov a zlepšuje podmienky pre návštevníkov, ktorí na ostrov prichádzajú.

Vďaka tomu si pripravilo unikátnu ponuku pre dvoch nadšencov a milovníkov prírody. Hľadá sa pár, prípadne dvojica priateľov, ktorí by sa na ostrove starali o chod kaviarne a ubytovania pre turistov. Ako uvádza Alice Hayes na oficiálnom Twitteri ostrova, záujemcovia by na ňom pracovali po dobu siedmych mesiacov, od apríla do októbra. Navyše by mali zabezpečené ubytovanie aj stravovanie.

** Job Vacancy **

A unique position required – looking for long term management of Island Accommodation and Coffee Shop. Couple or two friends.

1st April 2020 – October 2020 accommodation and food provided.

Email Alice on [email protected] for more information pic.twitter.com/RJFfrr4QDH

— Great Blasket Island (@gbisland) January 10, 2020