Banksy na ulici predstavil svoje nové dielo. Dlho však nevydržalo, zničili ho vandali

Azda najznámejší spomedzi pouličných umelcov nedávno svetu ukázal svoje nové dielo. Banksy svojej povesti nezostal nič dlžný, zvečnil ho totiž na stene jednej z budov vo štvrti Lenton v britskom meste Nottingah. Mural s dievčaťom, ktoré má okolo pása koleso akoby z bicykla pripevneného o stĺp pred stenou, však niekto predtým, ako sa k jeho autorstvu slávny umelec vôbec stihol priznať, už niekto zničil.

Dielo sa na jednej ulíc v Nottinghame objavilo ešte minulý týždeň v utorok. O tom, či za jeho autorstvom stojí skutočne slávny Banksy, sa však niekoľko dní polemizovalo. Napokon sa k nemu priznal sám umelec na sociálnej sieti Instagram, keď na profile fotografiu tohto diela zdieľal. Miestni však už dielo obdivovať v celej kráse nemôžu – niekto ho totiž presprejoval, informuje web LAD Bible.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Banksy (@banksy), 17 Okt 2020 o 2:15 PDT

Dielo sa ale podarilo aj napriek tomu zachrániť a vrstvu spreju dobrovoľníci odstránili. Takto vyzerá teraz.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Samantha Walker Kellam (@swalkem), 19 Okt 2020 o 12:41 PDT

Nie raz, ale dvakrát

Smutné je, že graffity od Banskyho sa nepokúšali pretrieť len raz, ale rovno dvakrát. Druhé presprejovanie dokonca úplne pretrelo dielo slávneho pouličného umelca. Jeho diela pritom majú veľkú hodnotu a nie raz sa stalo, že niekto pomaľovaný kus steny alebo čohokoľvek, na čo Banksy na verejnosti svojej dielo namaľoval, ukradol a predal za sumy vo výške desiatok tisíc libier.

Banksyho najnovší je tak čiastočneznehodnotený. Mnohí obyvatelia Lentonu boli pritom hrdí na to, že sa mural na jednej zo stien objavil.

„Všetci boli veľmi nadšení a mnohí ľudia sa chodili na obraz pozerať,“ povedala Surinder Kaur, 42-ročná majiteľka salónu krásy, neďaleko ktorého sa Banksyho dielo objavilo, pre web The Guardian. Tá potvrdila, že mnohí sa nevedeli zhodnúť na tom, či to je alebo nie je Banksyho výtvor. Ona sama pritom nič podozrivé nevidela a streetartový umelec na ňom musel pracovať počas noci. „Je to ale skutočne úžasný obraz, úžasné umenie,“ dodala.

Banskyho obraz na stene apeluje na bicykel bez kolesa pripevnený o dopravnú značku na chodníku. Podľa Kaur tam však predtým bicykel rozhodne nebol a Banksy ho tam musel pripevniť sám.

Kto nový výtvor slávneho sprejera zničil, nie je známe a zrejme sa to ani nikdy nedozvieme.