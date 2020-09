Banksy prišiel o autorské práva na jedno zo svojich slávnych diel. Pred súdom odmietol prezradiť svoju identitu

Svojou tvorbou dáva jasne najavo, čo si myslí o aktuálnom dianí vo svete. Aj keď sú však Banksyho diela známe po celom svete, nikto netuší, kto vlastne Banksy je. Svoju identitu umelec neodhalil ani pred súdom.

Banksy je svetoznámym umelcom, zároveň je však aj veľkou záhadou. Nikto netuší, kto vlastne Banksy je a svoju identitu nebol ochotný odhaliť ani preto, aby obhájil svoje autorské práva. Ako informuje portál LAD Bible, súdne pojednávanie trvalo dva roky, pričom proti Banksymu stála spoločnosť vyrábajúca pohľadnice Full Colour Black. Súd stanovil podmienku, v rámci ktorej musel Banksy uviesť svoju skutočnú identitu, bez toho totiž nemôže byť právoplatným vlastníkom autorských práv.

Keďže však Banksy pred súdom svoju identitu odhaliť odmietol, o autorské práva týkajúce sa maľby s názvom Flower Thrower napokon prišiel. Maľba, na ktorej je vyobrazený muž s maskou na tvári hádžuci kyticu kvetov, sa nachádza na stene jednej z budov v Jeruzaleme. Zaujímavé je, že Banksyho autorské práva zrejme príliš netrápia a už pred časom prehlásil, že sú len pre „lúzrov“. Aj kvôli tomu sú jeho diela voľne dostupné a použiteľné a na internete si ich môže bezplatne stiahnuť ktokoľvek.

V Croydone si dokonca pred rokom otvoril obchod, zdá sa však, že obraz muža, ktorý hádže kyticu, už viac nebude môcť používať a predávať ako svoje dielo.

Sudcovia z organizácie EUIPO (Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo) sa vyjadrili, že Banksy o svojom osude rozhodol sám, a to nielen tým, že odmietol zverejniť svoju identitu, ale aj tým, že svoje diela maľuje na budovy, ktoré mu nepatria. Navyše, bez potrebného povolenia namiesto toho, aby maľoval na plátno. Sudcom sa tiež nepozdáva ani Banksyho ľahostajný postoj týkajúci sa autorských práv.

