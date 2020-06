Babrácky reštaurátor v Španielsku znetvoril slávny obraz. Z jeho diela sa teraz smejú tisíce ľudí

To, čo nám môže vyvolať škodoradostný úsmev na tvári, rozhodne neteší majiteľa obrazu a tiež odborníkov na umenie. Súkromný zberateľ umenia v španielskej Valencii zaplatil za reštauráciu kópie obrazu od maliara Bartoloméa Estebana Murilla 1 200 eur. Obraz s názvom Inmaculada Concepción sa však v rukách amatérskeho reštaurátora zmenil na nepoznanie.

Obraz krásnej Panny Márie sa zmenil na znetvorenú hrudku s červenými perami, uvádza portál Artnet. Reštaurátor, ktorý sa zameriava najmä na nábytok, obraz opravoval dokonca dvakrát, no oba pokusy skončili úplným znehodnotením pôvodnej maľby.

Experts are calling for regulation after the latest botched art restoration job in Spain when a dealer let a ‚furniture restorer‘ have a go at the ‚Immaculate Conception‘ painting by Murillo. #oops #childart pic.twitter.com/yyrdx9v3w8

— Arlene Stuart (@arlenestuartuk) June 23, 2020