Avril Lavigne prekvapuje: Jej najväčší hit bude námetom pre celovečerný film

Obľúbená kanadská speváčka Avril Lavigne sa len pred pár týždňami fanúšikom ozvala s novým singlom Bite Me, ktorý je tiež predzvesťou jej nového albumu. Na tom by sa mala vrátiť ku svojim hudobným začiatkom. Práve k tým sa ale vracia nielen hudobne, ale najnovšie aj filmovo. Z jej azda najväčšieho hitu Sk8er Boi by totiž mal vzniknúť celovečerný film.

Speváčka Avril Lavigne toho počas 20 rokov na scéne zažila skutočne veľa. Užila (a vlastne stále si aj užíva) veľkú slávu, má za sebou niekoľko pádov aj opätovných vzostupov na vrchol, šíria sa o nej konšpiračné teórie, že umrela a manažment ju nahradil dvojníčkou Melissou, čelila rozchodom i rozvodom a potrápila ju aj vážna diagnóza. Zdá sa ale, že sa z toho celého pozviechala a svojim fanúšikom chystá nielen nový album, ale ako nedávno v rozhovore prezradila, aj nový film. Informujú o tom zahraničné médiá.

20 rokov od vydania debutového albumu

Dnes 37-ročnú speváčku si pamätáme ako tvrdú dievčinu, ktorá do sveta hudby prerazila singlami Complicated či Sk8er Boi. Bude to znieť možno až neuveriteľne, no v roku 2022 to bude presne 20 rokov od ich vydania. No a také okrúhle výročie si zaslúži veľkolepú oslavu.

Avril bola nedávnou hostkou v podcaste She is the Voice, za ktorým stojí rádio iHeartRadio, kde prezradila viacero detailov o skladbe Sk8er Boi, píše web Unilad. Ako priznala, aj po dvoch dekádach túto pieseň stále rada fanúšikom na koncertoch hráva, dokonca stále patrí aj medzi jej najobľúbenejšie. A keďže popularita tejto skladby po rokoch neutícha ani na jednej strane, rozhodla sa Avril posunúť ju na nový level.

Filmový Sk8er Boi

Z piesne Sk8er Boi má podľa slov Avril vzniknúť celovečerný film. Žiadne ďalšie detaily ale neprezradila, a tak fanúšikovia musia zatiaľ len hádať, ako bude celý projekt vyzerať. Napokon, jeho presný dej ale prezrádzať ani nemusela, keďže táto skladba je vlastne príbehom.

Hlavnými hrdinami sú chlapec jazdiaci na skateboarde a snobské dievča, do ktorého sa zaľúbi. Dievčina sa však rozhodne pustiť ho k vode, pretože je pre ňu až príliš „zlou partiou“. „Skejťákovi“ sa ale o 5 rokov neskôr darí a dokonca sa dostane až do MTV, kde s kapelou vystupuje. Dievčina, z ktorej sa medzičasom stala slobodná mamička, si tak doma mohla len trieskať hlavu o stenu, že premárnila šancu, ktorú mala.

Áno, typický príbeh presladeného romantického filmu, ale toto by, aj vzhľadom na inšpiráciu slávnou piesňou, mohlo fungovať. Otázkou zostáva, či by na to súčasná generácia mladých aj zašla do kina.

Žiadne ďalšie informácie i filme Sk8er Boi zatiaľ nie sú známe. Akonáhle sa niečo nové objaví, budeme vás o tom včas informovať.