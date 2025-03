Attila Végh má problém: Na Instagrame lákal ľudí na sľubnú investíciu, nakoniec je však všetko inak

Atilla Végh je známy bojovník, ktorý sa dostal do povedomia ľudí nielen vďaka športu, ale aj vďaka nečakanej podpore Petra Pellegriniho pred prezidentskými voľbami. Teraz propagoval investíciu, ktorá môže byť pre jeho fanúšikov riziková.

Na tému upozornil portál Aktuality. Zdroje Véghových príjmov okrem iného tvoria reklamy, nejde pritom len o tie v televízii, ale aj na sociálnych sieťach. „Môj dobrý kamarát Peťo Benko stavia v Thajsku luxusný rezort a ja s ním do toho rozhodne idem tiež,“ lákal Attila Végh pred časom svojich sledovateľov.

V skutočnosti by však ľudia investovali do dlhopisov podnikateľa, ktorý vo svojich firmách zanecháva dlhy na daniach. Podľa portálu, ktorý na tému upozornil, je pritom otázne, či by boli peniaze skutočne investované do rezortu v Thajsku, alebo by skončili v úplne inej firme.

„To je moje živobytie, robím reklamu. Nevidím do toho úplne z každej stránky,“ povedal Végh, keď ho portál so situáciou konfrontoval. U podnikateľa Petra Benku pred časom zasahovala NAKA.

Veľké riziko

Podľa portálu Aktuality ide o veľmi rizikovú investíciu aj vzhľadom na Benkove doterajšie podnikanie. Už niekoľko firiem po sebe zanechal v dlhoch, teraz na svoj developerský projekt zháňa milióny eur.

Nad dlhopismi, ktoré Benko predáva, nevykonáva dohľad žiadna banka. Aktuality tvrdia, že ponuka môže vzbudzovať dojem bezpečnej investície, realita je však iná.

Samotný Végh do príležitosti pritom vôbec neinvestoval. Novinárom povedal, že je len tvárou projektu a že vetou „ja s ním do toho rozhodne idem tiež“ nemyslel, že by sa chystal do projektu investovať.