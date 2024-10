Atlantiku hrozí niečo strašné: Je vysoká šanca, že sa to stane do roku 2050. Nastať môže katastrofa, varujú vedci

Do roku 2050 môže skolabovať najdôležitejší oceánsky prúd v Atlantiku, hovorí sa o tom už od 60. rokov minulého storočia. Existuje až 40-percentná šanca, tvrdia niektorí vedci. Ak by sa to stalo, teploty by prudko klesli.

Podľa odborníkov by sa táto hrozba nemala podceňovať pre katastrofické dôsledky, ktoré z toho vyplývajú, upozornil na to portál TVNOVINY.sk. Problémy nastávajú presnejšie v severnom Atlantiku, skolabovať môže Atlantická meridionálna cirkulácia (AMOC).

Tá funguje ako istý dopravný pás, privádza živiny, kyslík a teplo na sever od tropických vôd, zatiaľ čo chladnejšiu vodu posúva na juh, informuje Live Science. Ak by AMOC, ktorého súčasťou je aj Golfský prúd skolaboval, nastal by prudký pokles teplôt.

Prudký pokles teplôt, vyššia hladina morí

Najlsilnejšie by bolo zasiahnuté pobrežie Nórska, tam by sa ochladilo až o 20 stupňov. Na juhu Európy by zároveň zostali teploty vyššie. No zvýšila by sa aj hladina morí, v severnom Atlantiku až o pol metra, k čomu ešte treba prirátať aj globálne zvýšenie, ktorému dochádza bez ohľadu na morské prúdy.

Vedci z viacerých krajín zverejnili v pondelok 21. októbra otvorený list, vyzvali v ňom na opatrenia vzhľadom na slabnúcu cirkuláciu. Kolaps prúdu môže mať pre svet „ničivé a nezvratné dopady“, súvisí s klimatickými zmenami. Oceánograf Stefan Rahmstorf tvrdí, že politici by mali pracovať na boji s globálnym otepľovaním.