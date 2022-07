Atentátnik na neho dvakrát vystrelil počas prejavu. Expremiér Šinzó Abe podľahol strelným zraneniam

Bývalý japonský premiér Šinzó Abe (67) v piatok podľahol strelným zraneniam, ktoré utrpel počas prejavu v rámci kampane pred nedeľňajšími voľbami. Informuje o tom TASR, ktorá sa odvoláva na správy agentúry AP a japonskej televízie NHK.

Útočníka, ktorý v piatok postrelil japonského expremiéra Šinzóa Abeho, k činu údajne motivovala nespokojnosť s týmto politikom, uviedli japonské médiá. TASR správu prevzala z agentúry DPA.

Atentátnik Jamagami Tecuja dvakrát odzadu vystrelil na japonského expremiéra počas prejavu v rámci kampane pred nedeľňajšími voľbami v meste Nara. Podľa tamojších médií ide o bývalého vojaka a na útok použil zrejme podomácky vyrobenú zbraň. Po zadržaní 41-ročný muž povedal, že s Abem „nebol spokojný“ a chcel ho preto zabiť, uviedla japonská televízia NHK.

Útočníka spacifikovali a zadržali na mieste bezpečnostné zložky a podľa NHK sa nepokúsil z miesta činu utiecť. Japonská polícia prehľadala aj dom atentátnika, uviedla agentúra AFP s odvolaním sa na mediálne správy. Televízia NHK priniesla zábery, na ktorých vidno niekoľkých policajtov v helmách a nepriestrelných vestách s ochrannými štítmi, ako vchádzajú do budovy, kde podozrivý muž býva.

Public broadcaster NHK aired the moment former Japanese Prime Minister Shinzo Abe was shot while delivering a campaign speech Friday in western Japan. https://t.co/u8MXjC3qrP pic.twitter.com/77ep2QLuJ8

