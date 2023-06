Armáda SR láka na zaujímavé platy, zarobiť sa dá aj 2 300 eur. Toto všetko musíte splniť, aby ste sa tam dostali

Spoločnosť sa rokmi mení a v závislosti od aktuálnych potrieb a trendov sa mení aj záujem o jednotlivé zamestnania. Platí to aj pri pohľade na kariéru v ozbrojených silách, ktorá v poslednom období naberá na atraktivite a to ako so zreteľom na medzinárodné dianie, tak aj z hľadiska platových podmienok.

V článku sa dozviete: ako sa uchádzať o miesto v ozbrojených silách;

čo všetko musí záujemca splniť;

aké náročné sú fyzické previerky;

koľko vojaci zarábajú.

Ozbrojené sily naberajú na atraktivite

Ozbrojené sily SR vedú v poslednom období stabilnú náborovú kampaň, ktorá sa začína javiť ako atraktívna pre mnohých, predovšetkým mladých uchádzačov. Pochopiteľne, vďačia za to tiež finančným podmienkam, ktoré v istom aspekte môžu byť pre záujemcov lákavé a celé vojenské prostredie je na pretrase aj v súvislosti s vojnou, ktorá prebieha na susednej Ukrajine.

Cestu do armády si môžu nájsť prakticky všetky vekové kategórie, no nie je to úplne jednoduchý proces. Uchádzači musia prejsť rôznymi previerkami, a tiež nájsť svoje zaradenie v rámci systému štátnych služieb. My sme si pre vás v dnešnom článku pripravili zjednodušený prehľad toho, aké druhy štátnej služby poznáme, čo musia splniť úspešní uchádzači o miesto v ozbrojených silách, ale tiež to, aké platy sú záujemcom ponúkané.

Prvým krokom je podanie prihlášky

Azda najjednoduchším krokom je počiatočné podanie prihlášky. Ako sa uvádza na portáli regrutacia.sk, uchádzači tak môžu urobiť buď elektronicky, prípadne osobne na ktoromkoľvek vojenskom útvare či v regrutačnej skupine. Na webe sú prehľadne zverejnené všetky potrebné tlačivá a inštrukcie. Jednotlivé okresy spadajú pod 6 regrutačných skupín, ktoré sú lokalizované v Nitre, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach.

„Je viacero možností, ako sa môžeš uplatniť v ozbrojených silách. Záleží to od tvojho vzdelania alebo toho, či si už slúžil v ozbrojených silách, iných ozbrojených zboroch alebo či si vykonal vojenskú základnú službu,“ uvádza sa na webe ozbrojených síl.

Štyri druhy štátnej služby

Pre uchádzačov je dôležité poznať, v rámci akých štátnych služieb môže zamestnanec ozbrojených síl pôsobiť. Tou prvou je takzvaná prípravná štátna služba. „Ide o prípravu na výkon dočasnej štátnej služby alebo krátkodobej štátnej služby. Vykonáva sa vo výcvikovom zariadení alebo na vysokej škole. Obsahuje komplexnú prípravu profesionálneho vojaka na výkon vojenského povolania,“ píše sa na webe regrutacia.sk.

„Vojak sa počas prípravnej štátnej služby pripravuje na výkon v Základnom vojenskom výcviku, v odbornom výcviku jednotlivca, dôstojníckom kurze alebo na vysokoškolskom štúdiu,“ píše sa ďalej. Všetky uvedené výcviky a kurzy majú rôzne trvanie, pričom dôstojnícky kurz môže trvať až 44 týždňov. Po jej absolvovaní je vojak vymenovaný do dočasnej štátnej služby. V nej môžu profesionálni vojaci pôsobiť maximálne 17 rokov.

Ďalej potom ešte rozlišujeme stálu štátnu službu, do ktorej môžu byť profesionálni vojaci vymenovaní z dočasnej štátnej služby, a tiež krátkodobú štátnu službu, ktorá plní zámer vykrývať dočasnú potrebu personálu v nedostatkových odbornostiach s dĺžkou trvania podľa dohody, najdlhšie však na jeden rok.

Aby kompetentní uchádzačom uľahčili podávanie prihlášok, na webe zverejnili aj ťahák (obrázok nad textom), podľa ktorého sa záujemcovia môžu správne zaradiť do skupiny, ktorá im prináleží. Všetky dodatočné otázky potenciálnym budúcim vojakom určite zodpovie príslušná regrutačná skupina.

Testy spôsobilosti

Po vybavení všetkých nevyhnutných „papierovačiek“ prechádza záujemca k testom spôsobilosti, ktoré pozostávajú z viacerých etáp. Uchádzač musí najprv prejsť posúdením psychickej spôsobilosti, kde psychológ zisťuje intelektové predpoklady, osobnostné predpoklady zamerané na emocionálnu stabilitu, adaptibilitu, zodpovednosť, odolnosť voči záťaži, ale tiež schopnosť sociálneho kontaktu a kooperácie alebo riadiacich predpokladov.