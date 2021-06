Apple musí za chybu zaplatiť. Na internet sa dostali citlivé fotografie a videá z telefónu, žena dostane rekordné odškodné

Táto žena sa však dočkala nemilého prekvapenia. Opravár jej dôveru zneužil a prostredníctvom jej telefónu uverejnil na internete fotografie a videá s citlivým obsahom.

Žena dostala odškodné vo výške niekoľkých miliónov

Spoločnosť Apple zaplatila žene z amerického Oregonu odškodné vo výške niekoľkých miliónov dolárov. Ako informuje portál The Guardian, stalo sa tak po tom, čo žena svoj iPhone zverila do rúk opravárovi. Ten však prostredníctvom jej zariadenia uverejňoval na internete fotografie a videá s citlivým obsahom. Žena zverila svoj telefón opravárom spoločnosti Pegatron Technology Service v Kalifornii ešte 14. januára v roku 2016, píše The Telegraph. Opravár však počas opráv uverejnil na Facebooku a na ďalších miestach na internete mimoriadne citlivý obsah zo ženinho telefónu.

Na prvý pohľad sa zdalo, že videá a fotografie žena zdieľala na internete zo svojho mobilu sama a zámerne. Na incident ju upozornili jej priatelia, ktorým sa zdalo, že niečo nie je v poriadku. Podľa ženiných slov jej tento incident zapríčinil vážnu emocionálnu traumu. Rozhodla sa preto spoločnosť Apple zažalovať, napokon však prijala finančné odškodné vo výške niekoľkých miliónov dolárov. Spoločnosť sa snažila udržať záležitosť čo najviac v tajnosti a na súde nebola nikdy označená za priameho vinníka.

Skutočnosti vyplávali na povrch až teraz, keď na súde skončil ďalší podobný incident. Spoločnosti Apple a Pegatron boli zmienené napriek tomu, že ide o dva nesúvisiace prípady. Jediným spoločným menovateľom mal byť fakt, že obaja žalujúci boli klientmi spoločnosti Apple.

Nejde o ojedinelý prípad

Apple sa však bráni a tvrdí, že súkromie a bezpečnosť svojich klientov berie veľmi vážne. Spoločnosť sa počas opráv zariadení riadi množstvom protokolov, ktorých úlohou je ochrániť citlivé dáta, ktoré by zákazník mohol mať napríklad v mobile. Protokoly boli pozmenené a posilnené po tom, čo v roku 2016 došlo k ich narušeniu.

Toto však ani zďaleka nie je prvý incident, v rámci ktorého opravár manipuloval s citlivými údajmi v zariadení zákazníka. V roku 2013 27-ročná zákazníčka zažalovala spoločnosť Best Buy. Po tom, čo im zverila do rúk svoj pokazený počítač, sa fotografie z jej zariadenia ocitli na internete.

Čo sa Apple týka, aj keď ide o dva oddelené prípady, na spoločnosť to vrhá zlé svetlo. Tá totiž neustále prízvukuje, že zákazníci by svoje zariadenia mali nosiť na opravu len na miesta, za ktoré zodpovedá Apple. Spoločnosť dokonca nahlas protestovala proti zákonu, ktorý mal zákazníkom povoliť riešiť si opravy vlastnou cestou.