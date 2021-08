Antarktída sa tesne vyhla masívnej zrážke s ľadovcom. Náraz by mohol spôsobiť veľký problém

S rastúcimi teplotami a následnými klimatickými zmenami sú zásadne ovplyvňované aj miesta, ktoré sa vždy javili ako nemenné. Jedným z takýchto miest je aj Antarktída, do ktorej takmer narazil masívny ľadovec.

Plávajúci A-74

Predmetný ľadovec sa volá A-74 a pôvodne bol súčasťou Antarktídy, no vo februári sa dostal do otvorených vôd v dôsledku veľkej trhliny, ktorá sa na ňom vytvorila. Potom sa 6 mesiacov plavil v blízkosti svojej pôvodnej polohy, no začiatkom augusta ho silné východné vetry začali otáčať, pričom sa menil aj jeho smer, uvádza portál Science Alert.

Cestou mierne narazil do ľadového šelfu Brunt a Európska vesmírna agentúra to označila iba za menší vplyv na šelf.

Ak by však ľadovec A-74 narazil do Bruntu silnejšie, mohlo by to spôsobiť rozšírenie trhliny, ktorá na ňom už je a spôsobiť jeho odtrhnutie. Šelf Brunt je pritom ešte väčší ako A-74.

Nový ľadovec veľký ako Bratislavský kraj

Európska vesmírna agentúra ľadovec monitoruje satelitnými snímkami, ktoré monitorujú, čo sa vlastne s Antarktídou deje.

Ľadovec A-74 má veľkosť 1 270 kilometrov štvorcových a je jedným z najväčších voľne plávajúcich ľadovcov na svete. Ak by A-74 odlomil šelf Brunt, mohol by sa tak vytvoriť nový veľký ľadovec o veľkosti približne 1 700 kilometrov štvorcových (pre porovnanie, Bratislavský kraj má veľkosť 2 053 kilometrov štvorcových.) Všetko je to kvôli trhline, ktorá spôsobuje, že Brunt je novou rizikovou oblasťou v Antarktíde.

Monitorovanie takýchto oblastí je dôležité najmä pre pochopenie toho, ako rýchlo klimatická zmena ovplyvňuje našu Zem a topenie ľadovcov.