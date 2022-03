Anonymous sa údajne nabúrali do ruských štátnych televízií. Majú tam vysielať zábery z vojny na Ukrajine

Hackerská skupina Anonymous tvrdí, že sa nabúrala do vysielania ruských štátnych televízií a vysiela zábery z vojny na Ukrajine. Na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter hackeri uviedli, že sa nabúrali do kanálov ako Rossija 24, Prvý kanál a Moskva 24 aj streamovacích služieb Wink a Ivi.

Informuje o tom spravodajský portál BBC, ktorý ale upozorňuje, že sa tieto tvrdenia nepodarilo nezávisle overiť.

The hacking collective #Anonymous hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One, Moscow 24 to broadcast war footage from Ukraine [today] pic.twitter.com/hzqcXT1xRU

— Anonymous (@YourAnonNews) March 6, 2022