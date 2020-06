Ani slnko, ani tma. Nové zariadenie dokáže produkovať elektrinu vďaka čiastočnému tieňu

Každý, kto má napríklad na dome solárne panely vie, že najviac energie vyrobí cez slnečný deň, keď na oblohe nie je ani jeden oblak. V prípade, ak je slnko zatienené, alebo ak je panel čiastočne prekrytý tieňom, výroba elektriny klesá či úplne zastane. Nový prototyp zariadenia však využíva na vytváranie elektriny práve stav, keď naň svieti svetlo iba čiastočne.

Shadow-Effect Energy Generator (SEG) je v preklade generátor energie z tieňa a tento fascinujúci koncept by nám mohol pomôcť zmeniť spôsob využívania energie z obnoviteľných zdrojov, uvádza portál Science Alert.

SEG využíva na výrobu elektriny kontrast medzi tmou a svetlom. Zariadenie je vyrobené z tenkých prúžkov zlata na kremíkovej doštičke. Zatiaľ, čo tiene sú zvyčajne problémom pri výrobe energie zo slnka, tu sú naopak potrebné, aby vyrábali energiu. Zaujímavé na tejto technológii je tiež to, že podľa vývojárov je lacnejšia ako výroba klasického solárneho panela. Svoje zistenia uverejnili v časopise Energy & Environmental Science.

„Tiene sú všadeprítomné a často ich považujeme za samozrejmosť,“ uviedol materiálový vedec Tan Swee Ching zo Singapurskej národnej univerzity.

Singapore researchers invent device that produces electricity from light and shadows – The shadow-effect energy generator. In laboratory experiments, the harvested energy from the device in the presence of shadows created… – https://t.co/oJrBiNbKUP – – pic.twitter.com/qC72nU5BcD

— Happy Eco News (@HappyEcoNews) June 3, 2020