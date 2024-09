Andrea Karnasová prezradila svoj trik na chudnutie. Za týždeň dokáže zhodiť tri kilá, zvládne to pritom každý

Keď sa povie Andrea „Karny“ Karnasová, ľudia si nielenže hneď vybavia jej tvár, ale ako prvý im príde na um jej hlas. Roky totiž prepožičiavala svoj hlas seriálovej Monike z Priateľov.

Článok pokračuje pod videom ↓

Andrea sa najnovšie stala hostkou v relácii Záhady tela, ako informuje portál rtvs.sk, a tam priznala nielen svoju nečakanú zručnosť. Herečka prezradila, že si kedysi vedela dať nohu za hlavu, no už to dlho neskúšala, a tak nevie, či to stále dokáže. Síce ju vyzvali, aby to skúsila, ale nemala na sebe vhodný outfit a tak to nemohla otestovať.

Recept na rýchle chudnutie

Andrea však neodhalila len to, že je mimoriadne ohybná, ale keďže šlo o Záhady tela, prezradila svoj recept na to, ako si udržiava zdravé telo a štíhlu postavu. „Nemám problém pribrať a schudnúť dve-tri kilá za týždeň,“ priznala Karnasová. Neotáľala ani s prezradením jej triku na rýchle chudnutie.

„Stačí, keď neješ zlé veci – cukor, mastné jedlá a biele pečivo. Tak to ide šup-šup,“ vysvetlila. Vzápätí však dodala, že hoci to znie obmedzujúco, vôbec to tak nie je. Dopraje si totiž aj domáce koláče, na ktorých si vždy rada pochutná.