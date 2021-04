Analytici zverejnili zlú správu k očkovaniu: Letné dovolenky v Chorvátsku? Nepôjdeme ani do Veľkého Medera

Ministerstvo zdravotníctva by mohlo zrušiť vekové obmedzenie na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Aktuálne je očkovanie umožnené osobám od 40 rokov. V utorok to na tlačovej konferencii uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

“Zvažujeme možnosť otvorenia čakárne bez vekového obmedzenia,” povedal šéf rezortu zdravotníctva. Doplnil, že fungovať by na Slovensku mohli aj mobilné očkovacie tímy, ktoré by zabezpečovali podanie očkovacej látky napríklad imobilným pacientom. Analytici z Dáta bez pátosu ale upozorňujú na dôležitú vec. Včera zverejnili dobrú aj zlú správu.

Dobré a zlé správy analytikov

Dobrou správou je, že sa otvorila čakáreň pre ľudí nad 40 rokov. To znamená, že očkovať sa môže ďalších zhruba 450 tisíc ľudí. Trvať by to malo do konca apríla, pretože časť z nich už zaočkovaná je v rámci kritickej infraštruktúry a ak očakávame, že aspoň 25% z tejto skupiny sa dá očkovať AstrouZenecou, tak ideme očkovať 90 tisíc ľudí.

Nasledovala zlá správa. Aj so zajtrajším dňom sa od soboty za 5 dní zaočkovalo alebo zaočkuje AstraZenecou 25-tisíc ľudí a to niektorí neboli z vekovej kategórie 45-49, ale zo skupiny 50-59 rokov. “A my musíme otvoriť ďalšie ročníky, lebo “nie je záujem”. Takmer všetko zaočkované,” píšu analytici.

“Astru budú dávať k banánom v Lidli”

Často sa porovnávame s Veľkou Británou. Tam sa od pondelka uvoľnili opatrenia, ľudia môžu ísť do obchodov, ku kaderníkom, do školy, otvorili sa reštaurácie, kaviarne, podniky, puby, fitká…Vo Veľkej Británii ale majú zaočkovaných 90 % ľudí nad 50 rokov. To znamená, že seniori sú zaočkovaní všetci. Británia išla striktne podľa veku. Kým neboli zaočkovaní seniori, neotvárali sa ďalšie vekové skupiny. U nás je to presne opačne. Zaočkovaných máme 50 % ľudí nad 90 rokov.

“Viete kam s takýmto prístupom pôjdeme páni spolu-občania? Viete kam pôjdeme? Pôjdeme opačným smerom ako Veľká Británia a nie, že my pôjdeme v júli do Chorvátska. Nepôjdeme ani do Veľkého Medera. Celé Grécko bude pre Anglánov a my to budeme pozerať na BBC. Malorca detto a Sardínia certo. Ešte aj v Bulharsku budú Angláni a my budeme pozerať na fotky z Voroneže, Burgasu a Sozopolu z roku 1987,” poznamenali analytici.

Na sklade máme asi 75-tisíc Astier. Do konca apríla príde 200-tisíc Astier. To sa ujde aj 25-ročným. Prídu na rad od 3. mája. “Astru budú dávať k banánom v Lidli,” uzavreli. Prečo je to problém? Kvôli tomu, že vyššie vekové ročníky majú vyššie riziko, že sa s covidom dostanú do nemocnice. Stále nám tu denne na koronavírus zomiera veľa ľudí. Z Británie v nedeľu hlásili len sedem nových úmrtí súvisiacich s nákazou novým koronavírusom. To len pre porovnanie, keď už chceme byť ako Veľká Británia. Ak sa nezmení stratégia očkovania, pacienti budú do nemocníc prichádzať vo veľkom počte až do júna.

💊 CHCETE DOBRÚ ALEBO TÚ ZLÚ SPRÁVU? 👎👍 DOBRÁ SPRÁVA👍

Dávky, ktoré majú prísť na Slovensko

Doposiaľ na Slovensko prišlo viac ako 1,48 milióna vakcín, z toho 920 790 bolo od spoločnosti Pfizer/BioNTech, 159 600 od spoločnosti Moderna a 403 800 vakcín od spoločnosti AstraZeneca. Do konca apríla by na Slovensko malo prísť celkovo 304 250 vakcín proti ochoreniu COVID-19. Z nich 146 250 by malo byť od spoločnosti Pfizer/BioNTech. Ďalej by malo prísť 40 800 vakcín od spoločnosti Moderna, 90 8000 vakcín od spoločnosti AstraZeneca. Americká spoločnosť Johnson & Johnson v utorok oznámila, že sa rozhodla pozastaviť používanie svojej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 v Európe