Analytici: Už sme mali mať 20 čiernych okresov. Niektoré okresy čaká do desiatich dní “špička delty”

Dáta bez pátosu sa v dnešnom príspevku poďakovali regionálnym hygienikom, IZA a Ministerstvu zdravotníctva. Vo svojej analýze sa venovali farbám okresov v covid automate a prognóze na najbližšie obdobie.

Covid automat sa rozdeľuje každý týždeň na základe výsledkov testov. Podľa analytikov by na aktuálnej mape malo byť viac oranžovej, pričom upozorňuje na to, že pokiaľ chceme vidieť rozdelenie bez žolíkov, mali by sme sa sústrediť na vrchnú ľavú časť mapy. Žolíkov momentálne využíva len západ.

Na čiernu farbu máme čísla v 20 okresoch