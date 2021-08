Análnym otvorom dokázal nasať až dva litre vody. Na tejto netradičnej schopnosti si založil životnú kariéru

Pri pozeraní rôznych komiksových filmov o superhrdinoch, mnohým napadne myšlienka, aké by to bolo mať nejakú výnimočnú superchopnosť, akú nemá nikto iný a používať ju, samozrejme, s dobrým úmyslom. Jednou netradičnou superschopnosťou disponoval aj Joseph Pujol a tiež ju využíval s dobrým úmyslom a to pobaviť ľudí.

Jospeh Pujol sa narodil v roku 1857. Keď mal 10 rokov, bol pri mori a keď sa potápal, pocítil zvláštny, chladivý pocit. Ako keby mu oceánska voda natekala priamo cez konečník do tela. Následne, keď vyšiel z vody, tak zistil, že voda z neho naozaj vyteká, píše portál IFL Science.

Chlapec spomenul túto príhodu aj lekárovi, ten sa zasmial a povedal mu, že sa nemá nad tým zamýšľať. Joseph na nejaký čas na to aj zabudol. Po rokoch však rozprával túto príhodu svojím kamarátom na večierku, kde ho presvedčili, nech to vyskúša. Následne sa pri ňom zhromaždili, Jospeh ponoril svoj konečník pod hladinu vody a pokúsil sa nasať vodu.

Na prekvapenie všetkých to dokázal. Vďaka ďalšiemu výcviku zistil, že dokáže nasať až dva litre tekutiny a dva litre vzduchu. Stačilo, keď sa ohol, zakryl si nos a ústa a potom začal sťahovať konečník.

Čo ide dnu, to musí aj von

Po tréningoch dokázal pri vypúšťaní vzduchu meniť tón zvuku,, hrať na flaute zozadu, či dokázal nasať dym a robiť dymové krúžky ako aj ústami, tak aj konečníkom naraz.

Vzduch, ktorý vychádzal z konečníka bol (pre radosť pozorovateľov) bez zápachu, možno aj preto, že v podstate absolvoval niekoľko klystírov denne.

Speňažil schopnosť

Keď zistil, že jeho schopnosť ľudí udivuje a radi sa na jeho triky pozrú, rozhodol sa to využiť. Išiel na konkurz do obľúbeného Moulin Rouge, kde predviedol svoje triky a bol okamžite prijatý.

Vyslúžil si prezývku Le Pétomane (v preklade: Prdomaniak) a ľudia boli nadšení, keď napríklad dokázal zadkom zahrať francúzsku hymnu. Stal sa v tom čase dokonca najlepšie zarábajúcim umelcom Francúzska.

Potom však predvádzal triky aj inde, čím ale porušil zmluvu s Moulin Rouge a súdny spor viedol k ukončeniu zmluvy. Joseph následne vystupoval sám. V Moulin Rouge ho nahradila žena, ktorá však jeho čísla iba sofistikovane napodobňovala.

Josephovu kariéru zastavila až 1. svetová vojna. Po vojne jeho umenie vyšlo z módy, čo mohlo byť spôsobené aj prvým použitím plynu v boji. Alebo jednoducho ľudí prestalo baviť pozerať sa na muža, ktorý plynom zo svojich čriev dokáže hrať na flaute.

Aké bolo však tajomstvo jeho schopnosti? V roku 1945 Joseph zomrel, ale jeho rodina odmietla vykonať pitvu s cieľom preskúmania jeho schopností. Svoje tajomstvo si tak zobral do hrobu.