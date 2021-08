Neverili tomu, čo videli cez sondu. Kolonoskopia ukázala, že 59-ročný muž mal na stene čreva prichytenú lienku

Gastroenterológ pri vykonávaní kolonoskopie, teda zavedení sondy do konečníka s cieľom preskúmať črevá pacienta, očakáva, že tam nájde konkrétne objekty či štruktúry. Samozrejme, tam pravdepodobne objaví zvyšky strávenej potravy, no jeho pozornosť sa zameriava najmä na hľadanie nádorov, zjazvení či vredov na stenách čriev. Niekedy však aj v čreve je možné nájsť podivnosti, ktoré by tam lekár neočakával.

Lienka v čreve

Klinický tím informoval v štúdii uverejnenej v časopise ACG Case Reports Journal v roku 2019, že v čreve 59-ročného muža v rámci zákroku kolonoskopie objavili lienku.

Ako píše portál IFL Science, nepríjemné vyšetrenie, pri ktorom sa sondou s kamerou prechádza z konečníka do hrubého čreva, môže odhaliť rakovinu, náznaky chorôb, ale ako sa ukazuje, aj lienku.

Vyhla sa enzýmom vďaka príprave na zákrok

Každý, kto absolvoval kolonoskopiu vie, že to nie je nič príjemné. Aby bolo možné získať čo najlepší obraz čriev, je potrebné, aby bolo prázdne. Muž preto dostal vypiť polyetylénglykol, využívaný v USA na liečbu zápchy.

“Príprava pacienta na kolonoskopiu zahrňovala vypitie jedného galónu (približne 3,7 litra) polyetylénglykolu večer pred kolonoskopiou a samotné vyšetrenie prebiehalo normálne,” napísali autori a ďalej pokračovali: “Príprava na kolonoskopiu pravdepodobne pomohla lienke vyhnúť sa tráviacim enzýmom v žalúdku a v tenkom čreve.”

Prehltol ju počas spánku

Vďaka tomu mohli lekári pri kolonoskopii vidieť v čreve muža lienku, ktorá sa javila neporušene. A ako sa tam vôbec dostala? Lekári uvažujú, že muž ju prehltol počas spánku. Vďaka príprave na kolonoskopiu, ako píšu lekári, lienku žalúdok a črevá nedokázali rozložiť a stráviť, a preto sa dostala do čreva v takomto stave, aj keď bola, samozrejme, mŕtva.

Iný gastroenterológ Keith Siau na reagoval na príspevok o lienke štúdiou z roku 2011, kde zase v čreve objavili šváby.

Another day, another cockroach diagnosed on colonoscopy 😱 🪳🔦https://t.co/tv3zGlbgrE pic.twitter.com/lqhdlFcecZ — Keith Siau (@drkeithsiau) July 31, 2021



Tie takisto boli mŕtve (našťastie) avšak kvôli príprave na výkon kolonoskopie sa nestrávili a nerozložili. Aj v tomto prípade sa do čreva dostali pravdepodobne prehltnutím, keď pacient pred zákrokom spal.