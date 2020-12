Americkí milionári ponúkajú desaťtisíce dolárov za vakcínu proti COVID-19. Chcú byť zaočkovaní medzi prvými

Kým na Slovensku to u niektorých ľudí vyzerá tak, že by sa novou vakcínou proti COVID-19 nedali zaočkovať ani za tisíce eur, americkí milionári sú naopak ochotní zaplatiť tisíce, aby boli zaočkovaní prednostne. Ponúkajú veľké finančné dary nemocniciam alebo oslovujú prominentných súkromných lekárov.

Chcel darovať 25-tisíc dolárov

“Každý deň dostávam stovky hovorov,” hovorí pre Los Angeles Times doktor Ehsan Ali, ktorý má na zozname svojich pacientov aj Justina Biebera či Arianu Grande. Smutne priznáva, že je to po prvýkrát, čo nemôže svojím pacientom vyhovieť.

Kalifornia má nastavené vlny očkovania podobne ako Slovensko a najprv sa očkujú zdravotní pracovníci, obyvatelia domovov sociálnej starostlivosti, potom dôležití pracovníci na zabezpečovanie služieb, pacienti s chronickými ochoreniami a až potom všetci ostatní.

Ale ľudia s veľkým množstvom peňazí nechcú čakať a cez financie chcú preskočiť zdravotníkov, hasičov alebo chorých ľudí. Doktor Jeff Toll uviedol, že jeden pacient sa ho opýtal, či by sa nemohol dostať skôr vakcínu, ak by jeho medicínskemu centru daroval 25-tisíc dolárov. Doktor ho ale odmietol.

Riziko čierneho trhu

Takéto prostredie vytvára priestor pre čierny trh a na to, že niektorí zdravotníci sa môžu zlomiť a za štedrú finančnú odmenu zabezpečia očkovaciu látku niekomu, kto nie je práve v poradí.

Existuje tiež možnosť, že sa toho chytia organizované zločinecké skupiny a budú dodávať falošné vakcíny proti COVID-19, alebo dokonca podniknú krádeže vakcín zo skladov či pri transportoch. Keďže ale vakcína potrebuje správnu teplotu pri skladovaní, existuje riziko, že dôjde k jej znehodnoteniu.

Existuje riešenie

Možným riešením problému by bol vznik špeciálneho programu, kde by si ľudia, ktorí sa chcú dať z nejakého dôvodu zaočkovať skôr, túto vakcínu kúpili. Teda niečo ako prednostné poradie, ktoré funguje aj u nás na Slovensku pri návšteve lekára. Takto utŕžené peniaze by sa mohli vrátiť do zdravotníctva a byť použité napríklad na liečbu ľudí s ťažkým priebehom ochorenia COVID-19.