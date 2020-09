Americká CIA uverejnila hádanku pre pozorných: Dokážete nájsť na obrázku 12 rozdielov?

Na prvý pohľad sa môže zdať, že sú obrázky rovnaké, bystré oko pozorovateľa však zistí, že sa na nich nachádza niekoľko viac či menej nápadných rozdielov. CIA sa rozhodla, že otestuje pozornosť užívateľov Twitteru.

Prostredníctvom Twitteru uverejnila americká spravodajská služba CIA dve fotografie s niekoľkými nenápadnými rozdielmi, píše portál Daily Mail. Následne vyzvala užívateľov, aby sa rozdiely pokúsili nájsť.

Na záberoch je možné vidieť pokojné námestie, pričom CIA uviedla, že na záberoch nájdete až 10 rozdielov. Pozorní užívatelia Twitteru ich ale napokon našli až 12.

CIA vo svojom príspevku dodáva, že človek by nikdy nemal vynechať príležitosť naučiť sa niečo nové a súčasťou učenia je aj pozorné sledovanie svojho okolia. Agentúra zároveň uznáva, že z tých užívateľov, ktorí na obrázkoch objavili 10 alebo dokonca viac rozdielov, by boli pravdepodobne dobrí agenti, ich pozornosti by skutočne nič neuniklo. Koľko rozdielov medzi dvoma obrázkami sa podarilo objaviť vám?

Riešenie hádanky:

Dokážete nájsť na obrázkoch aj zvyšné 2 rozdiely? Riešenie nájdete TU.