Američania by každý mesiac mohli dostávať peniaze zadarmo: Stačí splniť jednu podmienku

Kongres v Spojených štátoch amerických sa zaoberá návrhom, podľa ktorého by Američania mohli mesačne dostávať od štátu až 1200 dolárov. Celý tento zákon má pritom len jednu nenáročnú podmienku.

Prísť si mesačne okrem výplaty na ďalších niečo vyše 1000 eur? V USA predložili demokrati kongresu nový návrh zákona, ktorého schválením by sa peniaze zadarmo mohli stať v Spojených štátoch realitou.

Príspevok pre občanov Spojených štátov by teda znamenal zaručený mesačný príjem, ktorého výška má predstavovať 1000 eur pre dospelého človeka a 510 eur pre dieťa. Zmyslom tohto zákona je predovšetkým vyrovnať ekonomické aj hospodárske rozdiely medzi ľudmi v USA, ktoré spôsobila pandemická kríza.

Návrh nového zákona je tiež známy ako zákon o odosielaní bezpodmienečných platieb. Tento program by v budúcnosti kontroloval a reguloval nový Úrad pre program zaručeného príjmu zriadený ministerstvom financií. Inštitúcia by dohliadala na platby, ktoré poputujú k obyvateľom USA vo veku minimálne 18 rokov a tiež by pomáhali ich nezaopatreným deťom.

Nárok na peniaze zadarmo bude mať jednu podmienku

Ako vo svojej správe informuje FOX, nárok na tento štátny príspevok budú mať len jednotlivci, ktorých príjem za jeden kalendárny rok nepresiahne 75-tisíc dolárov (približne 64-tisíc eur, pozn.).

“Chudoba je voľba každého. Príliš dlho sme uprednostňovali nekonečný rast, zatiaľ čo milióny ľudí sú bez domova, hladní alebo bez zdravotnej starostlivosti,” uviedla predkladateľka návrhu Ilhan Omar vo vyhlásení k návrhu zákona pre FOX.

“Pandémia odhalila tieto nerovnosti. My ako národ sme schopní zaistiť, aby každý mal splnené svoje základné potreby, ako sú potraviny, bývanie a zdravotná starostlivosť,” dodala Omar vo vyjadrení ohľadom tohto zákona.

Plán navrhovateľov je, aby celý program odštartoval grantovým fondom vo výške 2,1 miliardy eur, ktorý by sa použil na pilotné programy v USA. Prvá fáza, ktorú chcú autori zákona využiť aj ako skúmanie tohto programu by mala trvať od roku 2023 do roku 2027. Po preskúmaní a vygenerovaní osvedčených postupov by federálna vláda v roku 2028 zaviedla národný program zaručeného príjmu.