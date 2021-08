Aljašským medveďom často trčí zo zadku aj meter dlhá pásomnica. Tento jav je napodiv pomerne bežný

Čím väčší živočích je, tým väčšie má aj orgány. S touto priamou úmernosťou však prichádza aj jedna nepekná vec. Vo veľkom čreve, aké majú napríklad aljašské medvede, sa môže usídliť aj pásomnica, ktorá dorastie do skutočne úctyhodných rozmerov. Preto sa môže stať, že medveďovi tento parazit vytŕča zo zadku.

A tento jav nie je vôbec neobvyklý, uvádza portál IFL Science. Vo svojom nedávnom blogu Matthew Miller, riaditeľ vedeckej komunikácie Nature Conservancy, na to poukázal a zverejnil tiež video dôkaz.

Vo videu, ktoré zachytil ochranár Michael Kampnich na Aljašskom ostrove Prince of Wales, je vidno extrémne veľké pásomnice, ktoré sa ťahajú zo zadku medveďa. Jedna z nich je dlhá najmenej dva metre.

Odkiaľ sa pásomnice berú?

Aljašské medvede radi hodujú na lososoch, ktoré lovia v riekach. V týchto riekach sa nachádzajú aj vajíčka pásomníc, ktoré skonzumujú kôrovce. Kôrovcami sa živia lososy, do ktorých pásomnice prechádzajú a keď lososa zožerie medveď, pásomnice prechádzajú do neho.

Keď pásomnica prejde tráviacim reťazcom až do medveďa, ďalej sa už dostať nemá šancu (niečo, čo zožerie medveďa už neexistuje) a v čreve dospieva. Tam narastá do obrovských dĺžok, pričom znáša veľké množstvo vajíčok, ktoré medveď vylučuje spolu s trusom. Ten, keď sa dostane do vody, životný cyklus parazita sa uzatvára v kolobehu.

Po celom svete existuje množstvo druhov pásomníc, ale ten, ktorý obýva črevá aljašských medveďov, môže dosahovať dĺžku až 9 metrov.