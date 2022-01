Aljašku zasiahol Icemageddon. Americký štát zažíva priam apokalyptické výkyvy počasia

Najväčší štát USA — Aljašku, zasiahlo extrémne počasie, ktoré najprv prinieslo rekordne vysoké teploty, potom prívalové lejaky a následné mrznutie. Vznikli tak veľké vrstvy ľadu, ktoré blokujú cesty a robia obrovské problémy najmä premávke v druhom najväčšom meste tohto štátu, vo Fairbankse.

“Zažívame bezprecedentnú sériu zimných búrok,” napísalo ministerstvo dopravy na sociálnu sieť Twitter.

#Fairbanks #InteriorAlaska We’re experiencing an unprecedented series of winter storms. All available personnel are working long, hard hours but it could be this weekend before we plow every road. Follow #icemageddon2021 to see our posts, 511 for current conditions. #alaskastrong pic.twitter.com/AKoXzzvl4Y

— Alaska DOT&PF (@AlaskaDOTPF) December 29, 2021