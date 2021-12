Čína zámerne ovplyvnila počasie. Chcela, aby bola počas politických osláv jasnejšia obloha

Väčšina ľudí sa musí počasiu prispôsobiť. Ak prší, musíme si vziať dáždnik, prípade naplánované oslavy presunúť na iný čas alebo do vnútorných priestorov. Čína sa však rozhodla, že to urobí inak. Rozhodla sa, že počasie prispôsobí politickým oslavám. Ako je to možné?

Čínska vláda mala zámerne zmanipulovať počasie

Vedci z pekingskej univerzity si myslia, že čínsky meteorologický úrad zámerne manipuloval s počasím. Ako informuje portál The Guardian, malo sa tak stať tesne pred politickými oslavami, ktoré sa odohrali 1. júla tohto roka. V ten deň si čínska komunistická strana pripomínala sté výročie založenia veľkými oslavami. Na ceremónii sa zúčastnili tisícky ľudí. Procedúra, v rámci ktorej odborníci z oblohy odstránili mračná, ako aj znečistenie, sa mala odohrať niekoľko hodín pred začiatkom osláv.

Čína je veľkým podporovateľom technológií, ktoré by mohli zabezpečiť zmenu počasia. Už od olympijských hier v roku 2008 investujú miliardy v snahe spoľahlivo meniť počasie. Ich cieľom je nielen zabezpečiť priaznivejšie počasie na rôzne udalosti, ale aj ochrániť regióny, kde dôležitú úlohu zohráva poľnohospodárstvo.

Odborníci z pekingskej univerzity si myslia, že počasím v krajine sa manipuluje najmä za pomoci chemikálií. Napríklad do mrakov sa pridávajú drobné častice jodidu strieborného, okolo ktorého sa zhlukujú kvapky vody. To zvyšuje pravdepodobnosť, že z mračien zaprší. Aj portál South China Morning Post informoval, že je takmer isté, že vďaka takejto manipulácii bolo v ovzduší menej znečistenia.

Znížili mieru znečistenia ovzdušia

Ešte pred začatím príprav na oslavy predpovede ukazovali, že toto leto bude vlhkosť v Číne rekordná. Okrem toho, znečistenia bolo v ovzduší čoraz viac, čo predstavovalo nemalú výzvu. Niekoľko dní pred samotnými oslavami bolo odstavených niekoľko tovární, ktoré v značnej miere k znečisteniu prispievajú. Avšak pohyb vzduchu bol nedostatočný, následkom čoho sa obloha vyčistila len málo.

Večer predtým, ako sa konali oslavy, preto bola odštartovaná 2 hodiny trvajúca operácia. Niekoľko obyvateľov uviedlo, že videli, ako boli na oblohu vystrelené rakety. Tie mali obsahovať spomínaný jodid strieborný a mali za pomoci neho vyvolať dážď. Vďaka tomu sa mala kvalita ovzdušia výrazne zlepšiť a dosahovať štandardy, ktoré označuje aj Svetová zdravotnícka organizácia za „dobré“ resp. „primerané“.

Výskum siaha do roku 1980

Odborníci si myslia, že za poklesom miery znečistenia nemôže byť žiadna prirodzená príčina. Už minulý rok Čína prehlásila, že plánuje rozšíriť program na modifikáciu počasia. Umelým snehom alebo dažďom chce pokryť oblasť 1,5-krát väčšiu ako India. Plne vyvinutý by mal byť systém do roku 2025.

Existuje čoraz viac dôkazov o tom, že počasím skutočne možno manipulovať. Vyvstáva však otázka, či manipulácia s počasím na jednom mieste nenaruší jeho prirodzený priebeh niekde inde. Na druhej strane, ako informuje portál Xinhuanet, takýmto spôsobom Čína údajne zredukovala škody, ktoré by inak napáchalo krupobitie, až o 70 %.

Ako píše Society and Space, snaha o ovplyvnenie počasia sa zvyčajne spája s ďalšími aktivitami, ktoré majú viesť k sociálnej zmene. Napríklad, zatvárajú sa továrne, ktoré sú veľkými znečisťovateľmi ovzdušia. Výskum manipulácie počasia siaha do roku 1980. V tom čase sa však okrem iného tieto snahy často využívali aj na propagandu.