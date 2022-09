Al-Káida opäť útočila. Zahynulo celkovo 27 osôb

Pri utorkovom útoku ozbrojencov z al-Káidy na juhu Jemenu prišlo o život 21 separatistických bojovníkov. Okrem toho zahynuli aj šiesti útočníci, informovali zdroje z prostredia tamojšej vlády a bezpečnostných zložiek. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Miestna odnož al-Káidy zaútočila na pozície kontrolované Brigádami al-Hizám, ktorým poskytuje výcvik armáda Spojených arabských emirátov. Útoky v provincii Abjan trvali približne tri hodiny, píše AFP.

Zahynuli už desaťtisíce ľudí

Občianska vojna v Jemene sa začala v roku 2014, keď Iránom podporovaní šiitskí vzbúrenci – tzv. húsíovia (oficiálny názov tohto ozbrojeného islamského hnutia je Ansár Alláh) – obsadili hlavné mesto Saná. Saudská Arábia spolu s ďalšími krajinami podporila medzinárodne uznanú jemenskú vládu a vedie od roku 2015 vojenskú ofenzívu proti húsíom.

Organizácii Spojených národov (OSN) sa podarilo vyjednať medzi bojujúcimi stranami prímerie, ktoré vstúpilo do platnosti 2. apríla a trvalo do 2. augusta. Po tomto dátume sa zúčastnené strany konfliktu a OSN dohodli na jeho predĺžení do 2. októbra.

Počas vojny v Jemene zahynuli už desaťtisíce ľudí a milióny ďalších boli nútené opustiť svoje domovy. V krajine v dôsledku bojov vypukla jedna z najväčších humanitárnych kríz súčasnosti.