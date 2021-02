AKTUÁLNE: Na Slovensko prichádza doteraz najväčšie množstvo liekov na pomoc pri liečbe COVID-19

Na Slovensko smerujú ďalšie lieky, ktoré by pacientom mali pomôcť pri liečbe ochorenia COVID-19. Ako TASR v pondelok informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová, šéf rezortu zdravotníctva Marek Krajčí povolil doteraz najväčší dovoz liekov s účinnou látkou ivermektín. Časť z desiatok tisíc balení by mala prísť na Slovensko už budúci týždeň.

Ako Krajčí povedal, dodávky prichádzajú postupne a je na distribútorovi, ako rýchlo ich vie následne dodať. MZ SR to podľa jeho slov nevie ovplyvniť. “Faktom zároveň je, že dopyt po týchto liekoch je celosvetový. Na Slovensku reagujeme rýchlo na základe odporúčaní hlavných odborníkov pre jednotlivé medicínske oblasti, keďže nielen účinnosť, ale aj bezpečnosť pacienta je pre nás na prvom mieste,” doplnil.

Veľké množstvo liekov

Rezort zdravotníctva ďalej uviedol, že 19. februára vydal povolenie na terapeutické použitie neregistrovaného lieku Ivermectin na 20.000 kusov, ďalej liek Ivermex na 30.000 kusov. Na Slovensko by mohlo prísť na budúci týždeň 8930 balení. Ďalej ide o liek Ermetin v počte 30.000 kusov. “Výrobca poslal objednávku na 30.000 kusov, ktoré sú k dispozícii a pripravené na odoslanie. Na Slovensku by mohli byť k dispozícii budúci týždeň,” priblížila Eliášová.

Ministerstvo zdravotníctva vydalo 2. februára povolenie na terapeutické použitie lieku Colchicum-Dispert, ktorý bol v počte 10.000 kusov minulý štvrtok (18. 2.) dovezený do distribučných firiem a je dostupný pre lekárne.

Eliášová tiež povedala, že ešte 26. januára vydali povolenie na terapeutické použitie neregistrovaného lieku Ivermectin na 5000 kusov. Na Slovensko bolo zatiaľ privezených 240 kusov, ktoré boli naskladnené do nemocničných lekární. Povolenie na terapeutické použitie neregistrovaného lieku Ivermectin a Ivert vydali aj 8. februára.

Minulý piatok (19. 2.) bolo podľa rezortu zdravotníctva na Slovensko dovezených na 2000 kusov lieku Ivermectin a 7000 kusov lieku Ivet. Ten by v utorok (23. 2.), prípadne v stredu (24. 2.) mal byť distribuovaný všetkými veľkodistribútormi do verejných lekární v rámci celého Slovenska. Liek Ivermectin bol distribuovaný do nemocničných lekárni v pondelok.

Prišiel aj veľmi žiadaný Isoprinosine

Na Slovensko tiež v pondelok prišli aj desaťtisíce kusov lieku Isoprinosine. “Ide o zvýšenie oproti pôvodnému množstvu v celkovom počte takmer 42.768 kusov,” poznamenala Eliášová. Ministerstvo zdravotníctva vydalo 4. februára povolenie na terapeutické použitie lieku Dexamethasone, pričom 12. februára bolo rozvezených na nemocnice 1000 kusov. Ďalších 1000 kusov bolo dovezených v pondelok a tisícku privezú budúci týždeň.

Začiatkom februára tiež prišla dodávka lieku Inomed v počte 12.000 kusov. Jeho najbližší dovoz očakáva MZ SR v apríli. MZ SR vydalo 17. decembra minulého roka povolenie na terapeutické použitie neregistrovaného lieku Fabiflu. V pondelok bolo do nemocníc navezených necelých 5000 kusov, k dispozícii je ešte 6000 kusov. “Čo sa týka ďalších možných dodávok, výrobca dokáže zabezpečiť ďalšie množstvá do približne desiatich pracovných dní,” dodala Eliášová.