AKTUÁLNE: Igor Matovič podáva demisiu. Z premiéra sa stane minister financií

Prezidentka Zuzana Čaputová prijala demisiu premiéra Igora Matoviča (OĽANO) dnes o 11.00 h. Zostavením novej vlády poverila Eduarda Hegera (OĽANO), súčasného vicepremiéra a ministra financií.

Designovaný premiér oboznámil v pondelok prezidentku s výsledkom koaličných rokovaní. Informoval ju aj o podpisoch poslancov, ktorí sú ochotní podporovať vládu na základe štvorkoalície strán OĽANO, SaS, Sme rodina a Za ľudí. “Prezidentke prinesiem aj zoznam mien novej vlády,” priblížil Heger, ktorý dočasne vedie i rezorty zdravotníctva a školstva. Konkrétne zloženie nového vládneho kabinetu zatiaľ nechcel zverejňovať, mená chce najprv predstaviť hlave štátu.

Igor Matovič bude ministrom financií

Igor Matovič o svojej výmene informoval ešte v nedeľu s tým, že pre vyriešenie koaličnej krízy ustupuje aj od požiadaviek voči partnerom. Heger mal podporu OĽANO i Sme rodina. S tým išiel aj na predsedníctvo strany Za ľudí, stretol sa aj so šéfom SaS Richardom Sulíkom.

“Rozhodol som sa na vyslovené požiadavky, ktoré sme mali voči stranám SaS a Za ľudí, akosi zabudnúť a ukázať, že v politike nemusí platiť pravidlo, kto do teba kameňom, ty do neho tiež,” povedal Matovič s tým, že nebudú trvať ani na jednej z podmienok voči partnerom. Chce tak odstrániť prekážky, aby sa mohla koalícia zomknúť a pokračovať v práci na naplnení predvolebných sľubov. Ocenil však, že Za ľudí boli ochotní požiadavky splniť. SaS ich splniť podľa jeho slov odmietla. “Nevadí, to je za nami,” dodal.

Sputnik V nám ešte pripomenie

Premiér ozrejmil, že aj predsedníctvu hnutia OĽANO už predostrel návrh na svoju výmenu s Hegerom vo vláde. Pripomenul, že vládna kríza vznikla pri dovezení 200 000 dávok vakcíny Sputnik V. “Potom vám niekedy toto číslo pripomeniem, ak by k tejto výmene na našich postoch prišlo, ale vtedy vám ho už pripomeniem z postu ministra financií,” dodal.

“Túto výzvu prijímam a dôveru si nesmierne vážim,” reagoval Heger s tým, že hneď chce požiadať o stretnutie Sulíka a o podporu zo strany SaS. Tá už avizovala, že ponuku prijíma a je pripravená vrátiť sa do vlády. Heger mal ešte v nedeľu ísť aj na predsedníctvo strany Za ľudí a požiadať ho o dôveru.