Ako z nočnej mory: V zariadení pre seniorov začalo horieť, zahynulo 6 ľudí. Hlásia aj mnohých zranených

V pondelok skoro ráno vypukol požiar v zariadení pre seniorov na predmestí srbskej metropoly Belehrad. Zahynulo šesť ľudí a ďalších sedem utrpelo zranenia, uviedla tamojšia polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Článok pokračuje pod videom ↓

„V tomto zariadení pre seniorov zahynulo šesť ľudí. Trinásť osôb sa zároveň podarilo zachrániť,“ ozrejmil zástupca ministerstva vnútra Luka Čaušić, ktorý dohliada na záchranné služby v oblasti. Podľa jeho slov sa požiar začal okolo 3.30 h miestneho času. „Je to veľká tragédia, no mohlo to byť oveľa horšie,“ povedal Čaušić a doplnil že v tom čase bolo v budove približne 30 ľudí.

Zranené osoby previezli záchranári do belehradskej vojenskej nemocnice. Zásah hasičov bol rýchly a požiar uhasili napriek tomu, že objekt sa nachádza v odľahlej oblasti. „Príčinu (tragédie) zistíme v najbližších hodinách,“ dodal Čaušić.