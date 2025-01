Generálny tajomník NATO Mark Rutte sa snaží robiť z Ruska európskeho strašiaka a Ukrajina už dostala toľko pomoci, že je načase tento „nekonečný príbeh“ ukončiť. V rozhovore pre ruskú agentúru TASS to vyhlásil slovenský podpredseda parlamentu Tibor Gašpar.

Článok pokračuje pod videom ↓

Rutte sa snaží strašiť Európu Ruskom. Gašpar takto komentoval slová generálneho tajomníka NATO, podľa ktorého členovia Aliancie musia zvýšiť svoje vojenské výdavky, inak sa EÚ bude musieť do 4 – 5 rokov „začať učiť ruštinu“. „Kedysi v minulosti bola doba, keď sme boli pod vplyvom Sovietskeho zväzu. Táto skutočnosť sa dnes používa na vyvolávanie negatívnych postojov voči Rusku,“ povedal Gašpar pre ruskú TASS.

Chce vraj chrániť národno-štátne záujmy

„Mali sme rokovanie s predsedom Štátnej Dumy (Viačeslavom Volodinom), ktoré môžeme vysoko oceniť. Povedal, že vzťahy musia byť vyvážené a rovnocenné.“ Gašpar zdôraznil, že Slovensko leží v strede Európy, kde aj patrí, ale svoje národno-štátne záujmy bude chrániť na prvom mieste.

Zároveň podľa neho Ukrajina už dostala dostatok pomoci. „Je tu čoraz hlasnejší názor, že Ukrajina už dostala dosť pomoci a teraz je nutné začať rozmýšľať, ako ochrániť v prvom rade našich ľudí. A tak v rôznych krajinách prebieha diskusia a k moci sa dostávajú strany, ktoré chránia svojich vlastných občanov, radšej než by pokračoval tento nekonečný príbeh s Ukrajinou,“ vyhlásil Gašpar.

Katarína Cíbiková zo združenia Mier Ukrajine tieto posledné kroky a vyjadrenia slovenskej vlády sleduje a pre interez povedala, že ide o kolaboráciu s Putinom. „Vnímame to presne tak, ako to je. Ide o jednoznačnú kolaboráciu s Putinovským režimom, ktorý do Európy priniesol v 21. storočí deštrukciu, smrť a bombardovanie detských nemocníc. Premiér Slovenska po návšteve Putina v Moskve odštartoval svoju kampaň, ktorej cieľom je odchod Slovenska z Európskej únie a NATO. Zbavuje tým Slovensko suverenity v prospech diktátorského Ruska,“ povedala.