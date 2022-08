Ako si užiť letné festivaly na maximum? Správna spoločnosť a dobré pitie je základ

Festivalová sezóna je v plnom prúde a my prinášame tipy nielen na najnutnejšie vybavenie do batoha, ale aj na akcie, ktoré toto leto ešte stihnete navštíviť. Či už plánujete nabitú párty s priateľmi, alebo pokojnejší víkend s rodinou, na letných festivaloch si každý môže nájsť to svoje. Aj najväčší zástancovia spontánnosti by si však nemali zabudnúť pribaliť zopár dôležitých vecí. Čo si zbaliť, kam sa v lete pozrieť a kde sa dá najlepšie oddýchnuť? Odpovede na tieto otázky vám prinášame práve tu.

Menej je viac

Na festivaloch je dôležitý hlavne minimalizmus. Ideálne je vziať so sebou malý kompaktný batoh, ktorý je možné jednoducho premiestňovať. Pri balení si nezabudnite poriadne pozrieť predpoveď počasia. Aj napriek tomu, že sú v pláne tropické teploty, nikdy nezabudnite na mikinu a hrubšie ponožky. Teplejšie vybavenie oceníte nielen pri večerných koncertoch, ale aj počas nocí, ktoré v stanoch príliš teplé nebývajú. Ďalšou nevyhnutnou výbavou je opaľovací krém. Na festivale trávi človek väčšinu času vonku a slnečným lúčom sa na otvorenom priestranstve len ťažko schová. S tým súvisí aj pitný režim, ktorý sa najmä v týchto mesiacoch nesmie podceňovať.

Skvelá hudba a osvieženie pri jazere či priehrade

Niekomu sa môžu zdať tohtoročné teploty príliš vysoké a státie na slniečku ho aj napriek obľúbenej hudbe odrádza. Riešenie ponúkajú festivaly organizované pri vode.

Obľúbeným festivalom, ktorý ešte v auguste stíhate, je Hudba žije. Už po šiestykrát prinesie program na čele so špičkou slovenskej hudobnej scény k vodnej nádrži Domaša. Chýbať nebudú mená ako Separ, Gleb, Kontrafakt, Kali, Majself či Dominika Mirgová. Po východnom Slovensku zavíta tretí augustový víkend festival Hudba žije aj do areálu plážového kúpaliska v Bojniciach. Ak neholdujete práve hip-hopovému hudobnému žánru, možno vás osloví Festival Uprising, ktorý bude už tradične pri jazere na Zlatých pieskoch.

Skúsiť môžete aj české festivaly, ako napríklad The Most. Ten premení festivalový priestor na severe Čiech na malé samostatné mestečko, ktoré ponúkne veľké množstvo hudobného, ale aj športového programu. Zo športov stoja za vyskúšanie kajaky, kolobežky alebo paddleboardy. Pokiaľ hľadáte u našich susedov trochu inú inšpiráciu, ideálnou voľbou je Vranov. Tento festival je dokonca označovaný ako rodinný. Vypočujete si na ňom kapely Mirai, Mňága a Žďorp či Jeleň. Rodičia ocenia najmä detské či relaxačné kútiky alebo program v podobe kúzelníka.

Chill zóna a skvele vychladený nápoj? Ideálna kombinácia na dobitie energie

Aj tým najviac párty návštevníkom môže dôjsť energia. Ako rýchlo dobiť baterky a neprísť pritom o program? Za návštevu na niektorých festivaloch určite stoja Coke zóny spoločnosti Coca-Cola, ktoré ponúkajú chill-out kútik, bohatú ponuku občerstvenia, ale tiež rôzne hry a súťaže o skvelé festivalové ceny. Pokiaľ sa budete potrebovať schladiť a načerpať stratenú silu, tak určite ochutnajte šťavnatú novinku Coca-Cola Zero Lime. Chuť limetky vás vynikajúco osvieži a navyše je úplne bez kalórií. Užite si leto naplno a bez výčitiek!