Ako sa starať o svoje psychické zdravie počas karantény? Takto to doma zvládnete

Odporúča sa tráviť čo najviac času doma a von ísť len v prípade, ak je to naozaj nevyhnutné. Školy sú pozatvárané a deti sa učia doma. Mnohí rodičia zároveň musia stíhať prácu, či už z domova alebo nie. Sme zvyknutí tráviť čas medzi ľuďmi, venovať sa aktivitám mimo svojho domova a ak to potrebujeme, venovať čas len sami sebe. Ako sa teda starať o svoje mentálne zdravie tak, aby sme náročnú situáciu, akou je karanténa, zvládli?

Starostlivosť o psychické zdravie je v súčasnosti dôležitejšia, než kedykoľvek predtým. Čelíme totiž náročnej situácii, kedy sa v ohrození ocitá nielen naše vlastné fyzické zdravie, ale aj zdravie našich blízkych. Vyrovnávame sa s obmedzeniami a novými situáciami, nad ktorými sme donedávna nemuseli ani premýšľať. Ako sa s tým všetkým popasovať?

Posilnite svoju imunitu

Aj keď sa v tomto článku venujeme najmä psychickému zdraviu, psychické a fyzické zdravie spolu úzko súvisia. Okrem toho, nejeden výskum preukázal, že sociálna izolácia negatívne ovplyvňuje fyzické zdravie jedinca. To znamená, že čím viac sme izolovaní od sveta, tým je vyššie riziko, že jedinec začne trpieť fyzickými zdravotnými problémami. Dôkazom sú starší jedinci, ktorí nemôžu opúšťať svoje domovy. U nich je výskyt rôznych ochorení, najmä ochorení srdca, podstatne vyšší ako u aktívnych jedincov, ktorí sa často socializujú.

Izolácia, ktorá je nutná kvôli koronavírusu, by náš imunitný systém nemala nijak výrazne ovplyvniť, je však lepšie posilniť ho aj v tomto období. Posilňovanie imunity neznamená len jedenie vitamínov alebo cvičenie. Podľa niektorých výskumov je dôležité aj myslenie, skúste teda počúvať hudbu, ktorá vás dobre naladí alebo si pozrite film, ktorý vás rozosmeje.

Vytvorte si rutinu

Mnohí z vás sa možno tešia, že nemusia ráno skoro vstávať do práce a niekam sa presúvať. Aj keď sa môže zdať skvelé, že má človek takpovediac voľno a môže robiť, čo sa mu len zachce, je dôležité mať vytvorený istý režim. Dlhodobá izolácia totiž môže viesť k podráždenosti, k úzkosti či miernej depresii a môže dokonca spôsobiť aj ťažkosti s pamäťou a so spánkom. Tomuto problému sa môžete vyhnúť tak, že si stanovíte režim, každé ráno si nastavíte budík, rozvrhnete si aktivity, budete sa stravovať približne v rovnakom čase a každý večer zaľahnete do postele taktiež v rovnakom čase. Je dôležité mať nejaký cieľ a ostať aktívny, aby sa človek len tak neponevieral.

Pripomeňte si, že robíte službu sebe, ale aj celej spoločnosti

Karanténa nie je za trest, je to spôsob, akým pomôžeme nielen sebe, ale aj celej spoločnosti. Aj od jediného človeka môže závisieť zdravie množstva ďalších ľudí. Ak budete mať toto na pamäti, pomôže vám to lepšie zvládnuť obdobie, kedy by ste sa najradšej vybrali s kamarátmi na pivo alebo na nákupy, no nemôžete.

Udržiavajte kontakt

Aj keď nemôžete byť v kontakte osobne, nezabúdajte sa socializovať. Dnes máme množstvo vymožeností, ktoré to umožňujú online. S ľuďmi sa môžete spojiť telefonicky alebo cez internet, dôležité však je nezabúdať na to, že človek je tvor sociálny a potrebuje kontakt. Dajte najavo, že sa zaujímate o svojich blízkych, buďte oporou. Pomôže to viac, ako sa možno nazdávate.

Nedovoľte panike, aby vás prevalcovala

Denne nás z každej strany zaplavuje množstvo zlých správ, je preto ľahké podľahnúť negatívnym emóciám. Aj keď je strach oprávnený, nie je dobré, ak zaberá všetok emocionálny priestor a nedovolí nám venovať sa ničomu inému. Skúste sa rozptýliť a nasmerovať svoje myšlienky niekam inam. Stanovte si denný časový limit, počas ktorého dáte svojim obavám priechod. Potom sa však negatívne myšlienky pokúste obmedziť, inak sa z nich stane akýsi zautomatizovaný proces.

Obmedzte prítok informácií

Je dôležité byť informovaný, nemusíte však mať všetky informácie z každého zdroja. Stačí vedieť to, čo je relevantné, no nemusíte sa od susedy nechať kŕmiť informáciami o tom, kto si kedy kýchol, vyšiel na balkón bez rúška či koľko ľudí si nestihlo kúpiť desiate kilo múky v potravinách. Nájdite si relevantný zdroj, z ktorého budete čerpať všetky podstatné informácie. Ak nebudete nasávať všetky negatívne informácie z každého zdroja okolo seba, budete zvládať karanténu podstatne ľahšie.

Zdravo sa stravujte

Keď už trávime takmer všetok čas doma, je lákavé ľahnúť si na gauč, celý deň sa ani nepohnúť a dať si na obed vrecúško čipsov. Nie je to však dobré pre naše zdravie fyzické, ani to psychické. Okrem toho, vďaka vareniu vám čas zbehne trochu rýchlejšie.

Striedajte aktivity

Pre mnohých to možno znie fajn, pozerať celý deň filmy, prípade hrať videohry. Je však dôležité činnosti striedať. Ak z domu pracujete, venujte sa práci, ale aj koníčkom. Skúste sa naučiť niečo nové. Zacvičte si, ak máte doma gitaru, hrajte na ňu, čítajte si knižky alebo niečo vytvorte. Jednoducho nedovoľte, aby bol váš deň monotónny. Vaše psychické zdravie sa vám poďakuje.