Prečo nový koronavírus napáda viac mužov ako ženy? Toto sú hlavné dôvody

Pandémia nového koronavírusu SARS-CoV-2 a ochorenia COVID-19 stále narastá a vo svete pribúdajú nové prípady a, žiaľ, každý deň stovky ďalších mŕtvych. Pri pozorovaní štatistík však vyplýva, že ochorenie postihuje viac mužské ako ženské pohlavie. Prečo je to tak?

Taliansko je jedným z najpostihnutejších regiónov ochorenia COVID-19. Lekári si všimli, že na nemocničných lôžkach leží viac mužov ako žien. Takisto ich aj podľa talianskej epidemiologickej správy umiera viac ako žien, a tiež sú aj v nižšom veku ako ženy. Portál IFL Science sa ale okrem toho pozrel aj na ďalšie čísla.

Podobný trend bol pozorovaný aj v Číne. Podľa čínskej epidemiologickej správy, ktorá skúmala 44 672 pozitívnych prípadov na COVID-19, sa zistilo, že na ochorenie podľahlo 2,8 % mužov v porovnaní s 1,7 % žien.

Aj pri osobách mladších ako 16 rokov to vyzerá tak, že svoju úlohu tu zohráva pohlavie. Štúdia New England Journal of Medicine skúmala 171 detí a dospievajúcich, ktorí boli liečení na COVID-19 vo Wu-chane a zistila, že až 61 % nakazených bolo mužského pohlavia.

Prečo viac muži?

Niektoré názory tvrdia, že jednou z možných biologických príčin je, že muži nie sú tak dobrí pri vytváraní imunitnej odpovede na ochorenia a to sa netýka iba COVID-19.

„Muži pri mnohých vírusových infekciách dýchacích ciest majú horšie výsledky. Ženy s nimi bojujú lepšie,“ tvrdí profesorka Sabra Kleinová z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Presný dôvod tohto rozdielu nie je známy, avšak predpokladá sa, že hormón estrogén prítomný v telách žien zohráva veľkú úlohu v imunite. Tiež na chromozóme X je kódovaných mnoho génov imunitného systému a keďže ženy majú tieto chromozómy dva, narozdiel od mužov, môže aj toto významne hrať úlohu vo zvládaní ochorení.

Životný štýl

Významnou skutočnosťou v boji s ochoreniami je aj životný štýl. Je známe, že fajčenie zhoršuje množstvo ochorení dýchacích ciest. V Číne je až 316 miliónov dospelých fajčiarov. Až 52 % dospelej mužskej populácie fajčí v porovnaní s iba necelými tromi percentami žien, uvádza štúdia Amerického národného inštitútu zdravia. Keďže nový koronavírus zasahuje dýchacie cesty, fajčiari sú ním postihovaní viac, čo opäť zvyšuje štatistiky mužských nakazených pacientov.

Svoju úlohu tiež môže zohrať vysoký krvný tlak. Tým trpia viac muži ako ženy, a tak užívajú aj viac liekov na jeho potlačenie. Nedávna štúdia uverejnená v Journal of Travel Medicine však zistila, že dva lieky používané pri kardiovaskulárnych ochoreniach, a to ACE inhibítory a blokátory receptora angiotenzínu, uľahčujú koronavírusu SARS-CoV-2 útočiť na pľúca.

Súhrn týchto všetkých skutočností tak dáva obraz, prečo je novým koronavírusom viac nakazených mužov ako žien. Treba však jedným dychom dodať, že toto všetko sú iba predpoklady, ktoré nie sú oficiálne potvrdené, avšak majú reálne základy, ktoré sú podložené hodnovernými štúdiami.