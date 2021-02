Ako osláviť Valentín v lockdowne? 8 tipov, ktorými tento rok jednoznačne prekvapíš svoju polovičku

Valentín, sviatok všetkých zamilovaných, sa blíži, no tento rok bude iný. Pandémia koronavírusu nám momentálne nedovoľuje vziať polovičku do kina či na romantickú večeru. O to lepší máme dôvod osláviť lásku ako takú bez prehnaných veľkých darov, no za to celkom štýlovo.

Keď sme sa už zmierili s tým, že Valentína oslávime doma, poďme sa pozrieť na to, ako svoju polovičku prekvapiť a užiť si pekný večer. Zrejme spolu momentálne dvojice trávia oveľa viac času a postupne nastáva stereotyp, ktorého sa všetci tak trochu vo vzťahu bojíme. A aj keď Valentín doma môže znieť nudne, je to skutočne dokonalý spôsob, ako naplánovať špeciálne rande a nevytiahnuť pritom päty z domu. Čo robiť na Valentína v lockdowne?

Navarte si luxusnú večeru

Reštaurácie sú zatvorené, no romantickú večeru môžete absolvovať aj doma. Nájdite si recepty k obľúbenému jedlu a varte spolu. Môže to byť naozaj zábava. Kým jeden pripraví mäso, druhý zase prílohy a spolu môžete vyskúšať napríklad nejaký dezert. Počas prípravy sa porozprávajte, nalejte si dobré víno a pustite si hudbu. Ak sa vám nechce variť, podporte svoju obľúbenú reštauráciu a objednajte si to, na čo máte chuť.

Potešte štýlovým darčekom

Ak nechcete vymýšľať nič veľké a dohodli ste sa, že na Valentína si s partnerom dáte len drobnosť, ideálnym darčekom sú zaľúbené ponožky od Hesty Socks. Čím sú farebnejšie a kreatívnejšie, tým lepšie. A tieto sú ešte k tomu aj vyrobené na Slovensku.

Hesty Socks pripravili krásnu valentínsku edíciu ponožiek, ktoré sú navrhnuté aj vyrobené u nás na Slovensku. Vybrať si môžete z viacerých dizajnov, našimi favoritmi sú určite Láska a Zaľúbenci. Svojím milým dizajnom potešia nejedno srdiečko. Rozdielne ponožky dávajú ten správny zmysel len v páre a po spojení vytvoria srdiečko. Kvalitné ponožky z česanej bavlny zahrejú ako ten najúprimnejší cit

Ak chcete urobiť navyše aj dobrý skutok, v ponuke sú aj ponožky so vzorom, ktorý bol vyrobený s dobročinným účelom. Tentokrát si k ponožkám môžete zakúpiť aj valentínsky box a nemusíte sa tak starať o balenie. Objednať si ich môžete na stránke hestysocks.sk.

Netflix and Chill

Samozrejme, nemusí to byť len streamovacia služba. ČSFD má na svojej stránke rôzne rebríčky a, samozrejme, nechýbajú ani romantické filmy. Do TOP výberu sa s vysokým hodnotením dostali napríklad filmy Love Actually, The Notebook, Nothing Hill, Holiday, Before I Met You, Eat Pray Love alebo aj klasika v hlavnej úlohe s Marilyn Monroe – Some Like It Hot. Ak nie ste na romantiku, spravte si filmový maratón a pozrite si napríklad všetky časti John Wick. Ideálne spravte kompromis a jeden film vyberte vy a druhý nechajte vybrať partnera.

Dvojité rande a “happy hour”

Ak nechcete komplet valentínske menu, môžete si spraviť napríklad len čokoládové fondue. Večer môžete ozvláštniť prípravou miešaných drinkov a vytvoríte si tak vlastnú happy hour. Ste dvaja extroverti a potrebujete v tejto dobe trochu spoločnosti? Na Valentína môžete vyraziť aj na dvojité rande, a to prostredníctvom videohovoru.

Romantická prechádzka v prírode

Romantickú prechádzku nemôže pokaziť nič, okrem faktu, že na ňu budete potrebovať negatívny test. Odmyslime si ale opatrenia. Vyberte sa spolu na miesto, ktoré ste ešte nenavštívili alebo naopak, na vaše obľúbené miesto, na ktoré máte pekné spomienky. Ak ste počas leta sledovali nočnú oblohu na kopci, zopakovať si to môžete aj na Valentína. Vezmite si deku, šampanské a vráťte sa tam, kde to celé možno kedysi začalo.

Začnite deň raňajkami do postele

Nie je lepší spôsob, ako začať deň všetkých zamilovaných raňajkami do postele. Ak máte podnos, poukladajte naň rôzne variácie jedál, sladké, slané plus, samozrejme, pomarančový džús a dobrú kávičku. Jednoduchý spôsob, akým poviete “Ľúbim ťa”.

Zopakujte si prvé rande

Pamätáte si na ten pocit, keď sa vám prvýkrát stretli pohľady? Prvé rande si môžete zopakovať, stačí ho prispôsobiť domácim podmienkam. Ak ste boli na káve v kaviarni, skúste si doma pripraviť dokonalé cappuccino. Ak ste išli na koláč, upečte si presne ten istý, ktorý ste si pred rokmi objednali.

Skúste si vypnúť telefóny

Taký jednodňový detox od telefónov môže byť niekedy naozaj prospešný. Neuvidíte žiadne správy, ktoré by vám mohli zhoršiť náladu a môžete sa plnohodnotne venovať svojmu partnerovi alebo partnerke. Ak ste odvážni, nezapínajte ani televíziu a obľúbený Netlfix. Vytiahnite spoločenské hry a spravte si iný večer ako tie, ktoré sa posledné týždne opakujú.

Článok vznikol v spolupráci s Hesty Socks