Ako najlepšie pozdĺžne zaparkovať podľa vedy? Odborníci ukázali ako, pravdepodobne to robíte zle

Pozná to snáď každý šofér. Hľadá miesto, kde by mohol zaparkovať, prechádza popri rade zaparkovaných áut a zrazu mu svitne nádej. Miesto medzi dvomi autami síce je voľné, no nie dostatočne tak, aby auto mohol do medzery vtesnať. Neostáva nič iné ako lukratívne miesto opustiť a ísť hľadať nikde inde.

Aj na základe vlastných frustrácií s parkovaním sa autori článku pre portál The Conversation – Benjy Marks odborník na geomechaniku a Emily Moylanová, odborníčka na dopravu, ktorí obidvaja pôsobia na univerzite v Sydney rozhodli raz a navždy zodpovedať otázku: „Aký je najlepší spôsob pozdĺžneho parkovania?“

Parkujte vždy na jednom konci miesta

Odpoveď na ich výskum publikovaný v Transport Findings má jednoduché riešenie. Parkujte vždy na jednom konci pozdĺžneho parkovacieho miesta. Je pritom jedno, či ide o začiatok alebo koniec. Samozrejme, nechajte si dostatočné miesto na to, aby ste sa dostali potom aj von.

Vedci simulovali štyri možnosti, ako parkovať. Prvou bolo zaparkovať čo najďalej vzadu parkovacieho miesta. Druhou bolo parkovanie na oboch koncoch parkovacieho miesta, tretím bolo parkovanie v strede a štvrtou možnosťou bolo náhodné zaparkovanie kdekoľvek v dostupnom priestore.

Najhoršie? Parkovať v strede

Najhoršia stratégia je pritom parkovanie v strede boxu. Môže sa vám hodiť vtedy, ak chcete odradiť iných, aby parkovali pri vás. Inak je tento druh parkovania najhorší. Avšak, môže sa vám tiež vypomstiť, ak sa niekto pokúsi natlačiť pred alebo za vaše auto pričom vám ho poškodí.

Dokonca aj náhodné parkovanie môže priniesť lepšie výsledky, pričom ho mnohí podvedome využívajú. Celkovo však najlepšie parkovanie je na jednom z koncov parkovacieho miesta, pritom nezáleží ani na tom, či si vyberiete rovnaký koniec, ako susedné auto.

Význam štúdie

Parkovanie sa stáva v mestách veľkým luxusom a každý meter, ktorý sa dá využiť, je mimoriadne cenný. Zle využitý priestor na parkovanie zhoršuje dopravnú infraštruktúru a keďže áut pribúda rýchlejšie, než sa budujú nové parkovacie miesta, je správne parkovanie nielen ohľaduplné, ale aj nevyhnutné.