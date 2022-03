Môžete ušetriť desiatky eur na jednej nádrži. 7 tipov, vďaka ktorým efektívne znížite spotrebu vášho auta

Ceny pohonných látok stále rastú, pričom situácii nepomáha ani prebiehajúca vojna na Ukrajine. Ak tento trend naberie v najbližšej budúcnosti tie najnegatívnejšie predpovede, čoskoro možno budeme za liter benzínu platiť aj dve eurá. Dá sa to však vyriešiť aj ekonomickejšie a zároveň prijateľnejšie k životnému prostrediu.

Analytici tvrdia, že v priebehu prvého polroku 2022 ceny benzínu vystúpia nad hranicu 1,80 eura za liter a ceny nafty sa vyšplhajú na 1,7 eura za liter. To by však vôbec nemusel byť koniec zdražovania.

Ako informuje o tejto kríze a negatívnych predpovediach portál Pravda, scenár, keď sa liter Naturalu 95 bude na Slovensku predávať za dve eurá, nie je vôbec nereálny.

Podľa analytikov čaká Slovensko ešte pomerne dlhé obdobie zdražovania pohonných hmôt. Podľa zdroja bola doteraz najvyššia cena za benzínu ešte v roku 2012, kedy stál liter paliva 1,609 eura. Táto cifra má byť k dnešnému dňu už mierne prekonaná, no v najbližších týždňoch to môže vystúpiť o desiatky centov vyššie.

„Ropa zdražuje kvôli tomu, že je globálna spotreba vyššia ako ponuka. Zásoby sú o približne 10 % nižšie oproti normálnej úrovni,“ vysvetlil vysoké ceny benzínu finančný analytik, Boris Tomčiak.

Dá sa to aj ekologickejšie

Aj keď sú autá pre mnohých pracovným, respektíve životu potrebným nástrojom, stále existuje veľká skupina ľudí, ktorí si môžu túto finančne náročnejšiu tankovaciu dobu uľahčiť jednoduchými spôsobmi. Plánovanie trasy, vychytanie technických detailov pred jazdou či správne otáčky.

Správny tlak v pneumatikách

Správny tlak v pneumatikách ako šikovný tip na zníženie spotreby uvádzajú viaceré motoristické magazíny pravdepodobne najčastejšie. Podľa Drivemagazine tým môžete ovplyvniť spotrebu o 3 %. Treba si uvážiť, koľko ľudí zvyčajne v aute jazdí a tlak v kolesách teda meniť podľa potreby.

Aj keď sa to niekomu môže zdať ako nezmysel, podhustené pneumatiky majú vyšší valivý odpor, čo znamená vyššiu spotrebu paliva. Pozor však aj na to, aby ste ich neprefúkli, pretože prehustené pneumatiky zase horšie pohlcujú nárazy a zhoršujú ovládateľnosť vozidla, dodáva k tejto téme Eurowag.

Ideálne otáčky

Za volantom je veľmi dôležité nenechať sa vytočiť. Či už osobnostne kvôli spôsobu jazdy a bezpečia posádky aj šoféra, alebo aj hodnotou na otáčkometri. Približne 2 500 pri benzínovom a 2 000 pri naftovom motore, zaradená vyššia rýchlosť a vyhýbanie sa prudkému pridávaniu, respektíve brzdeniu.

Podľa odporúčania je tiež vhodné, keď sa brzdí podradením do nižšej rýchlosti motorom. Emisie sú vtedy nižšie, než keď motor beží naprázdno. Tento druh šetrenia spotreby môžete použiť hlavne v momentoch, kedy sa blížite k červenej na semafore či pri jazde dole kopcom.

Ekologickejšie spôsoby prepravy

Pokiaľ auto nepatrí medzi nevyhnutné prostriedky na výkon práce či vašich denných aktivít, nechajte ho ráno zaparkované pred miestom bydliska. Vyhnete sa zápcham, platenému parkovaniu či v neposlednom rade, ušetríte peniaze za palivo, ktoré by si pri mestskej jazde minuli.

Dnes máme alternatívu v podobe elektromobilov, no ak by sme išli úplne mimo sveta áut, existujú elektrokolobežky, mestská hromadná doprava, bicykle či dobrá prechádzka, počas ktorej si vyčistíte hlavu a zároveň vykonáte aj telu prospešnú aktivitu.

Plánovanie trasy

Otázkou možno nemusí byť len to, či vôbec pôjdeme niekam autom. Skôr je potrebné sa zamyslieť, ako si rozvrhneme plánovanú trasu. Veľakrát totiž bezmyšlienkovo sadneme do auta aj v prípade, kedy by sme vedeli v pohode zájsť aj peši.

Snažte sa prepojiť vašu trasu s viacerými cieľmi. Či už je to vyzdvihnutie detí, nákup či vybavenie rôznych potrieb. Zvážte aj to, či vaše zabehnuté trasy sú skutočne tie najoptimálnejšie, najplynulejšie a najkratšie.

Udržujte si rýchlosť

Najhorším pre spotrebu aj emisie je prudké zrýchľovanie a brzdenie. Pre ušetrenie peňazí je teda dobre zvoliť si čo najplynulejšiu jazdu v primeranej rýchlosti, akú povoľuje dopravné značenie. Drivemagazine spomína aj faktor vypínania motora, pokiaľ stojíte na jednom mieste dlhšie než 30 sekúnd.

Zbavte sa zbytočného nákladu

Výhodný tip pre nielen ekologickejšie, ale najmä ekonomickejšie jazdenie autom je určite kontrola nákladu. Častokrát sú súčasťou kufra alebo sedadiel zbytočnosti, ktoré majú istú váhu, no v tom momente ich vôbec nepotrebujeme.

Každý predmet s istou váhou ovplyvňuje spotrebu, nehovoriac o držiakoch na lyže či bicykle, tie môžu zvýšiť spotrebu paliva až o 25 %.

Servis vo funkcii lekára

Človek by mal navštevovať lekárov aj v prípade, že sa necíti zle. Ide totiž o preventívne úkony, ktoré dokážu mnohé zlepšiť, no čo viac, s predstihom zabrániť niečomu horšiemu. A rovnako je to aj s autami. Návšteva servisu síce často, najmä pri starších autách, nie je vôbec zadarmo, no zároveň vám menšia čiastka za výmenu či drobnú opravu môže pomôcť v budúcnosti ušetriť veľký balík.

V každom prípade, správne fungovanie motora môže ušetriť až 40 % spotreby aj emisií. Keď k tomu pridáte pravidelnú výmenu vzduchových filtrov, máte vyhrané o ďalších 10 %.

Aj týchto sedem tipov vám môže v nasledujúcom období pomôcť ušetriť značnú sumu peňazí. Ako to však platí pri väčšine ľudskej činnosti, kto chce, hľadá spôsoby, ten, kto nie, hľadá dôvody.