Ako je možné, že SARS záhadne zmizol, zatiaľ čo na COVID-19 potrebujeme vakcínu, aby sme ho zastavili?

Navyše, proti vírusu SARS nebola vytvorená vakcína, aj keď na následky ochorenia zomrel 1 z 10 nakazených ľudí. Na vytvorení vakcíny proti príbuznému vírusu SARS-CoV-2 však bojujú tímy vedcov po celom svete.

Vírus po niekoľkých mesiacoch ustúpil

Vírus SARS sa prvýkrát objavil v roku 2002 v čínskej provincii Guangdong a o niekoľko mesiacov neskôr, v roku 2003 opäť prepukol vo Vietname. Epidémiu vyhlásila WHO 10. marca 2003, pričom o jej rozšírenie sa pričinil aj lekár, ktorý v Guangdongu vyšetroval pacientov a odtiaľ cestoval do Hong Kongu. Vírus známy ako SARS-CoV-1 sa rýchlo rozšíril medzi hotelovými hosťami a tí ho následne rozniesli do sveta.

Ako informuje portál Medical Express, vírus bol agresívny, pričom príznaky sa zvyčajne prejavili do troch dní. Ázijské krajiny, kde sa vírus vyskytol, zaviedli prísne opatrenia, vrátane karantény a vírus svoj vrchol dosiahol v máji 2003. Zrazu sa ale vyparil a v lete WHO vyhlásilo, že hrozba pominula. Na SARS-CoV-1 zomrelo 700 ľudí z 8 000 nakazených.

RNA vírusov je zhodná na 80 %

Vírusy SARS-CoV-1 a SARS-CoV-2 sú si veľmi podobné, ich RNA je zhodná až na 80 %. Majú podobné proteíny a využívajú rovnaké receptory na to, aby vnikli do hostiteľskej bunky. Väčšina štúdií sa zameriava na to, ako vírusy ovplyvňujú pľúca, môžu však napadnúť aj iné orgány. Rozdiel spočíva v tom, že SARS-CoV-1 bol agresívnejší a smrteľnejší, zatiaľ čo SARS-CoV-2 sa šíri rýchlejšie a častejšie sa v tele ukrýva bez príznakov.

Zásadný rozdiel spočíva v tom, že pri SARS-CoV-1 bolo jednoduchšie určiť, kto sa nakazil, keďže do troch dní sa prejavili závažné príznaky ochorenia. Pri SARS-CoV-2 to môže potrvať aj dva týždne od kontaktu s nakazenou osobou. Čo sa týka vakcíny, tak tú vedci vyvíjali aj proti SARS-CoV-1 a testovali ju na zvieratách. U zvierat sa však následne vyvinula závažná porucha imunity. Vakcína však nebola testovaná na ľuďoch a štúdie nepokračovali, keďže epidémia napokon ustúpila.

Pri vývoji vakcín proti SARS-CoV-2 využívajú vedci na rozdiel od SARS-CoV-1 len malú dávku vírusu, respektíve RNA, čo by mohlo problémy z predchádzajúcich štúdií značne eliminovať. Tvorba vakcín je však vo fáze experimentov, do ktorých môže vstúpiť množstvo premenných. Preto na vakcíne pracuje také množstvo tímov po celom svete.